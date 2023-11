Fußball | Regionalliga Hält die Meuselwitzer Siegesserie gegen den FC Eilenburg an? Stand: 23.11.2023 13:20 Uhr

Aus dem erfolgreichen Pokalwochenende nimmt der ZFC Meuselwitz eine große Portion Selbstvertrauen mit in den Regionalliga-Alltag. Der FC Eilenburg dagegen sollte das Aus im Sachsenpokal schnell abschütteln. Denn bereits am Freitagabend ist der Aufsteiger zum Flutlichtspiel an der Glaserkuppe gefordert (Anstoß 19 Uhr, live im Ticker auf mdr.de und in der "SpiO"-App).

Lange hat der ZFC Meuselwitz im Pokal gegen Rot-Weiß Erfurt gezittert. Doch die Zipsendorfer behielten auch über die reguläre Spielzeit hinaus die Nerven und gewannen den Pokalfight vor heimischer Kulisse schlussendlich mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Dabei bestätigte die Mannschaft von Trainer Georg-Martin Leopold mit dem Erreichen des Halbfinals ihre aktuell gute Verfassung.

Sanfte Hochgefühle

Seit sechs Spielen haben die Meuselwitzer wettbewerbsübergreifend nicht mehr verloren, darunter vier Siege in den letzten vier Partien. Nach vierzehn Spieltagen rangiert der ZFC auf Rang acht (21 Punkte). Die Verpflichtung von Trainer Leopold in der Sommerpause beweist sich aktuell als Glücksgriff für Meuselwitz. Denn dem Ziel einem langen und zähen Abstiegskampf aus dem Weg zu gehen, sind die Thüringer dank ihrer stabilen Leistungen in den letzten Wochen ein großes Stück nähergekommen.

Drei Zipsendorfer fehlen

Gegen Eilenburg soll nun das nächste Erfolgserlebnis her, es gilt im Flow zu bleiben. Dafür fehlen dem ZFC allerdings weiterhin drei Spieler. Nils Schätzle bleibt dem Kader nach seiner Operation am Knie weiterhin fern. Darüber hinaus sind auch Ben Keßler (Adduktorenbeschwerden) und Till Jacobi (Innenbandriss Knie) verletzt.

Die Niederlage im Sachsenpokal soll den Lauf seiner Mannschaft in der Regionalliga nicht stoppen: Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer.

Zurück in die Form finden

Trotz einer dominanten Anfangsphase mussten sich die Muldestädter am vergangenen Wochenende gegen Lok Leipzig geschlagen geben (2:0). Für den FC Eilenburg gilt es den Dämpfer im Sachsenpokal jedoch schleunigst abzuschütteln und in der Regionalliga zurück in die Spur zu finden. Dort ist der Aufsteiger seit drei Spielen ungeschlagen. Zuletzt feierte die Mannschaft von Sascha Prüfer dank eines späten Treffers den zweiten Saisonsieg über die VSG Altglienicke. Die Nordsachsen setzten dabei vor allem auf eine stabile Abwehrkette und schnelle Kontersituationen.

Ohne Schlicht nach Meuselwitz

Auch Prüfer kann bei seiner Kaderplanung nicht aus dem Vollen schöpfen. Vier Spieler verpassen das Flutlichtduell beim ZFC. Michael Schlicht verletzte sich im Sachsenpokal gegen Lok Leipzig. Außerdem stehen auch Hugo Jung (Fußverletzung), Santos (Achillessehnenriss) und Nils Tzeuschner (Armverletzung) nicht zur Verfügung.

_________

twe