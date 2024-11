Hallenfußball | Traditionsmannschaften Gruppen für das Walter-Fritzsch-Turnier ausgelost Stand: 22.11.2024 12:07 Uhr

Mitte Dezember steigt in Dresden bereits zum 13. Mal das Walter-Fritzsch-Turnier für Traditionsmannschaften. Am Freitag (22. November 2024) hat Schirmherr Ulf Kirsten die Gruppen ausgelost.

Am 14. Dezember gibt es in der BallsportARENA Dresden wieder feinen Budenzauber zu erleben. Insgesamt acht Mannschaften treten beim Walter-Fritzsch-Turnier an. Gejagt wird Titelverteidiger Dynamo Dresden. Seit Freitag ist klar, wer gegen wen in der Gruppenphase ran muss.

Neben der SGD war das Traditionsteam von Borussia Dortmund als Gruppenkopf gesetzt. Schirmherr Ulf Kirsten, der erstmals als Losfee aktiv war, sowie Axel Keller von der Dresdner Traditionsmannschaft und Turnierorganisator Nils Grell zogen die weiteren Teams. Dabei kommt es in Gruppe A zum Elb-Classico und in Gruppe B zu einem Westsachsen-Duell.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A



Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg

Carl Zeiss Jena

Chemnitzer FC

Gruppe B



Borussia Dortmund

Erzgebirge Aue

Hamburger SV

FSV Zwickau

Dynamo ohne Kirsten - BVB mit Jan Koller

Wer auf einen Einsatz von Ulf Kirsten im schwarz-gelben Trikot gehofft hatte, wird leider enttäuscht. Zwar versicherte Keller, er habe für Kirsten "immer einen Trikotsatz dabei", der ehemalige Bundesliga-Torschützen-König lehnte aber ab. "Wenn es einen Ehren-Anstoß gibt, würde ich auf dem Platz stehen. Sonst nicht. Ich habe die letzten fünf Jahre nicht mehr vor einen Ball getreten, außer mit meinem kleinen Enkel im Garten", so der 58-Jährige. "Es geht nicht mehr und ich will nicht mehr", schob er nach.

Schirmherr ja, Spieler nein: Ulf Kirsten

So werden bei Dynamo andere die Töppen schnüren. Keller selbst, der von 2008 bis 2011 das Dresdner Tor hütete, werde zwischen den Pfosten stehen. Außerdem plant er mit unter anderem mit Lars Jungnickel, Marc Hensel und Thomas Neubert. Betreut wird das Team von Hartmut Schade und Matthias Müller.

Beim Borussia Dortmund gebe es nach Aussage von Organisator Grell die feste Zusage von Jan Koller. Der Tscheche war fünf Jahre beim BVB aktiv und kam dort in über 180 Spielen auf mehr als 110 Torbeteiligungen. Bei Erzgebirge Aue stehen unter anderem Chwitscha Schubitidse und Skerdilaid Curri in der Kaderliste.

SpiO