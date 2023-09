Fußball | Regionalliga FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig – Kassenschlager unter Flutlicht Stand: 20.09.2023 20:20 Uhr

10.000 Zuschauer bei einem Regionalliga-Spiel! Klingt verrückt, soll am Freitag aber wahr werden. Der FSV Zwickau hat vor dem Duell gegen Chemie Leipzig eine Kampagne gestartet und kann sich mal wieder auf seine Fans verlassen.

Dem FSV Zwickau stand das Wasser in der Sommerpause bis zum Hals. Abstieg aus der 3. Liga, eine Bierattacke und ein großes Loch in der Kasse. Dass der Traditionsklub überlebt hat, ist der Verdienst der Fans, die 500.000 Euro sammelten und nun für den nächsten Kracher sorgen.

Ziel: Ausverkauftes Stadion

Beim Flutlichtspiel am Freitag (19:30 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) sollen 10.000 Fans ins Stadion kommen, davon rund 1.800 aus Leipzig. Der Verein hat dazu aufgerufen, "das Stadion voll zu machen". Bis Mittwochmittag waren bereits 8.100 Tickets verkauft, teilte FSV-Pressesprecher Daniel Sacher auf MDR-Anfrage mit. So viele Anhänger waren noch nie bei einem Viertliga-Spiel der Westsachsen dabei.

Ausverkauft war das Stadion mit 10.134 Zuschauern allerdings schon öfter – zuletzt am 13. Mai 2023 gegen Dynamo Dresden. Damals war Rico Schmitt noch vereinslos und lediglich neutraler Beobachter. Jetzt ist der Trainer mittendrin und freut sich auf eine "volle Hütte in der es knackig eng wird". Die Fanmassen beflügeln eher als das sie lähmen, sagt Schmitt. Die Zahlen untermauern die These: Zu Hause ist der FSV noch ungeschlagen.

Die Heimstärke wollte Schmitt vor dem Duell mit den seit vier Spieltagen ungeschlagenen Chemikern aber nicht überbewerten. Die Gegner (Luckenwalde, Viktoria Berlin und Hansa Rostock II) waren nicht das allerhöchste Regal.

Zwickau: Formkurve zeigt nach oben

Schmitt ahnt, wie schwierig die Aufgabe gegen die "reifen" Leipziger wird, blickt dem Spiel aber aus guten Gründen optimistisch entgegen. Zum einen entspannt sich die Personallage. Beim 1:3 gegen Energie Cottbus feierten Mike Könnecke, Lucas Will und Sonny Ziemer nach langer Pause ihr Saisondebüt. Lediglich Lucas Albert fehlt aktuell verletzt, dazu darf der gesperrte Davy Frick noch nicht mitmischen. Zum anderen zeigt die Formkurve nach oben. Vor 14 Tagen sei man gegen RW Erfurt noch chancenlos gewesen, so Schmitt, in Cottbus wäre mit mehr Cleverness ein Punkt drin gewesen. "Die Tendenz stimmt", so der FSV-Trainer.

Chemie will Aufwärtstrend fortsetzen

Das kann auch Miroslav Jagatic behaupten. Acht Punkte holte Chemie aus den letzten vier Spielen, steht damit im gesicherten Mittelfeld. Der Aufwärtstrend soll in Zwickau fortgesetzt werden. "Wir haben einen Matchplan", frohlockt Jagatic, ohne Details zu verraten. Ein besonderes Auge müsse man auf Stürmer Marc-Philipp Zimmermann haben, dem Jagatic eine "brutale Qualität" bescheinigt. Der Angreifer ist als einziger Zwickauer im Hauptjob kein Fußballer, arbeitet als Polizist in Schichten und ist einfach nur "ein vorbildhafter Spieler, der den Jungen auch noch wertvolle Tipps gibt", sagt Schmitt.

Vorbildwirkung hat bei Chemie auch Alexander Bury, der normalerweise im Mittelfeld die Strippen zieht, derzeit aber verletzt (Knie) passen muss. Ansonsten hat Jagatic die Qual der Wahl und beim Blick auf Freitag vor allem eins: Vorfreude auf ein volles Stadion. "Das ist genau unser Ding", schwärmt der Coach und hofft, wie alle auf ein Fußballfest.

Zahlen zum Spiel

Tabellensituation nach sieben Spieltagen

FSV Zwickau: Platz 13 - 7 Punkte (2 Siege/1 Remis/4 Niederlagen) - 11:17 Tore

Chemie Leipzig: Platz 8 - 11 Punkte (3 Siege/2 Remis/2 Niederlagen) - 7:8 Tore

Die letzten drei Spiele

FSV Zwickau: 1:3 in Cottbus, 3:2 gegen Hansa Rostock, 1:4 gegen Rot-Weiß Erfurt

Chemie Leipzig: 0:0 gegen den Berliner AK, 1:0 gegen den Chemnitzer FC, 1:1 gegen Energie Cottbus

Letztes Spiel gegeneinander

Sachsenpokal: 5:4 im Elfmeterschießen für Chemie Leipzig

In der jüngsten Vergangenheit trafen sich Zwickau und Chemie Leipzig nur im Sachsenpokal.

