Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Sorge folgt Nazarov nach Offenbach Stand: 01.09.2023 12:16 Uhr

Der beim FC Erzgebirge Aue aufs Abstellgleis geratene Alexander Sorge hat einen neuen Klub gefunden – und zwar Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach. Dort kickt auch Ex-Kollege Dimitrij Nazarov.

In den letzten Stunden vor Schließung des Transferfensters hat der FC Erzgebirge Aue den Abgang von Alexander Sorge verkündet. Der unter Pavel Dotchev bereits in der vergangenen Rückrunde nicht mehr als Stammkraft zum Zuge gekommene Innenverteidiger wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest.

Sorge: "Offenbach hat riesiges Potenzial"

Der ambitionierte Traditionsverein, dem sich in der Sommerpause bereits der langjährige Auer Dimitrij Nazarov und Ex-Zwickau-Kapitän Johannes Brinkies angeschlossen hatten, verpatzte den Saisonstart und liegt nach fünf Spielen mit lediglich sieben Punkten auf Rang acht.

"Offenbach hat ein riesiges Potenzial. Die sportlichen Perspektiven, die mir hier aufgezeigt wurden, haben mich sehr gereizt", wurde Sorge in der offiziellen Kickers-Meldung zitiert und ergänzte: "Ich möchte alles wegverteidigen, niemanden an mir vorbeilassen. Ich pushe meine Mitspieler und bin mit vollem Einsatz dabei. Ich freue mich riesig hier loszustarten." OFC-Sportchef Christian Hock, der bis letzten Mai noch Sportkoordinator beim 1. FC Magdeburg war, freut sich auf einen "gestandenen Spieler, der mit seiner Qualität im Kopfballspiel und seiner Körperlichkeit die Abwehr weiter stabilisieren soll."

Leipzig, Zwickau, München, Aue

Der 30-jährige Sorge war im Sommer 2022 von Türkgücü München ins Erzgebirge gewechselt. Insgesamt lief er in der Vorsaison in 28 Pflichtspielen für den FCE auf. Der gebürtige Leipziger war nach Anfangsjahren in Eutritzsch und beim FC Sachsen im Nachwuchszentrum von RB ausgebildet worden, ehe Sorge beim FSV Zwickau seine ersten 21 von aktuell 99 Drittliga-Spielen absolvierte.

