Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue hofft auf Wiedergutmachung gegen Regensburg Stand: 30.09.2023 14:34 Uhr

Die Niederlage gegen Dynamo Dresden ist abgehakt, der Blick nach vorn gerichtet: Der FC Erzgebirge Aue will am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Jahn Regensburg zurück in die Erfolgsspur. Dies wäre enorm wichtig, denn es ist der Auftakt einer kräftezehrenden Englischen Woche, in der das Dotchev-Team drei Spiele in sechs Tagen absolvieren muss.

Am Sonntagabend (19:30 Uhr im Ticker und Audiostream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) wird im Lößnitztal mal wieder das Flutlicht angeknipst, denn Erzgebirge Aue empfängt zum Abschluss des Spieltages Jahn Regensburg. Die Zuschauer erwartet hoffentlich eine stimmungsvolle und vor allem spannende Partie. FCE-Coach Pavel Dotchev ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, denn der Zweitligaabsteiger Absteiger aus der Oberpfalz hat bislang auch nur eine Niederlage kassiert.

Dotchev selbstbewusst

"Wir wollen 90 Minuten aktiv auf dem Platz sein und Regensburg beschäftigen. Wir müssen bei uns bleiben und unsere Leistung abrufen. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich, wer als Sieger vom Platz gehen kann. Und das sind wir", gibt Dotchev auf der Pressekonferenz die Marschrichtung vor.

Für Linus Rosenlöcher kommt der Einsatz am Sonntag wohl noch zu früh.

Fast alle Mann an Bord

Personell kann der FCE fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Innenverteidiger Anthony Barylla (Oberschenkel) und Neuzugang Joshua Schwirten (Knöchel) werden definitiv nicht zur Verfügung stehen. Für Linus Rosenlöcher kommt der Einsatz nach seiner Knieverletzung wahrscheinlich noch zu früh. "Rosenlöcher trainiert schon und ist voll belastbar. Er hat noch leichte Beschwerden. Spätestens in Münster sollte er wieder von Beginn an dabei sein", sagte Dotchev. Man habe aber "genug Qualität in der Mannschaft, dass schwere Spiel am Wochenende für uns zu entscheiden."

Jahn-Coach Enochs mit Lob und Respekt

Wie Aue haben auch die Oberpfälzer, die mit zehn Punkten vier Zähler weniger als die Veilchen auf dem Konto haben, bislang nur eine Niederlage kassiert. Die 1:2-Heimpleite gegen den SV Sandhausen schmerzte Trainer Joe Enochs ganz besonders: "Es war sehr bitter, weil wir sehr viele Torchancen hatten und eine ordentliche Leistung gezeigt haben." Vor der Partie am Sonntag hat der US-Amerikaner nur Lob und großen Respekt für Erzgebirge Aue.

Ex-Zwickau-Coach Joe Enochs lobt die Qualitäten des FC Erzgebirge.

"Eine sehr stabile und homogene Mannschaft, die zwar mit Nazarov und Jonjic Qualität abgegeben, aber richtig gute Spieler dazugeholt haben. Sie scheinen eine gefestigte Mannschaft zu sein. Das macht sie gerade so gefährlich. (…) Trainer-Kollege Pavel Dotchev, den ich sehr schätze, hat den richtigen Schlüssel gefunden in diesem Jahr, um eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen."

Regensburger Torgefahr aus allen Lagen

Mit Noah Ganaus, Christian Viet, Agy Diawusie, Oscar Schönfelder, Eric Hottmann und Elias Huth verfügen die Regensburger nicht nur über eine geballte Offensivkraft. "Alle unsere Spieler sind in der Lage, torgefährlich zu werden, auch unsere Abwehrspieler. Wir werden in Aue so auftreten, dass wir das Spiel auch gewinnen können", so Enochs selbstbewusst.

Letztes Duell: Aue siegt

Die letzten Aufeinandertreffen beider Teams gab es in der Zweitliga-Saison 2021/22. Nach einer 2:3-Hinspielniederlage behielten die Auer im Rückspiel mit 1:0 die Oberhand. Entscheidender Torschütze damals war Prince Osei Owusu (23.).

lta