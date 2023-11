Fußball | Regionalliga Erfurter Ausrufezeichen: Verdienter Heimsieg gegen den BFC Dynamo Stand: 04.11.2023 16:19 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat gegen den BFC Dynamo einen 3:1-Heimsieg gefeiert. Nach sieben sieglosen Ligaspielen zeigten die Thüringer gegen den Tabellenzweiten eine reife Leistung und gewannen verdientermaßen. Gerade die Offensive um Artur Mergel (drei Scorerpunkte) und Michael Seaton (zwei Tore) präsentierte sich in einer Top-Verfassung.

Vier Wechsel inklusive Torwart

Erfurt-Trainer Fabian Gerber überraschte in seiner Startelf mit einer Veränderung auf der Torwartposition: Der 21-jährige Jean-Marie Plath begann anstelle von Lucas Schellenberg und kam so zu seinem ersten Liga-Einsatz für RWE. Außerdem starteten Lucas Zeller, Maximilian Pronichev und Artur Mergel für Robbie Felßberg, Ayooluwa Adesida und Romain Gall.

Beim BFC hingegen nahm Co-Trainer Nils Weiler, der für den gesperrten Dirk Kunert an der Seitenlinie stand, nur einen einzigen Wechsel vor: Vasileios Dedidis durfte an der Seite von Top-Torjäger Rufat Dadashov stürmen, Amar Suljic blieb der Platz auf der Bank.

Erfurt belohnt sich doppelt

Die Thüringer begannen mutig und versuchten direkt, aus der Zentrale heraus ihre schnellen Außenspieler in Aktionen zu bekommen. Nach diesem Muster entstand auch die erste Großchance für Erfurt: Caniggia Elva schickte Malcolm Badu auf die Reise - der leitete in die Mitte zu Maximilian Pronichev, dessen Schuss BFC-Verteidiger David Kamm kurz vor der Linie entschärfen konnte (14.). Die sonst so torgefährlichen Berliner taten sich hingegen schwer, überhaupt in die Nähe des Erfurter Tors zu kommen.

Zwei Dauerbrenner im Duell: Gästestürmer Rufat Dadashov (links) und Erfurts Lucas Zeller

In der 30. Spielminute belohnten sich die Hausherren für ihr bis hierhin sehr waches Auftreten und gingen durch Artur Mergel in Führung. Der torgefährliche Außenspieler brachte einen starken Steckpass von Daniel Muteba platziert im Tor unter. Und Erfurt hatte kein Interesse daran, locker zu lassen: Nur sechs Minuten später erhöhten die Rot-Weißen. Wieder war Mergel beteiligt, diesmal allerdings als Vorlagengeber. Seine Flanke von links köpfte der am zweiten Pfosten sträflich allein gelassene Michael Seaton zum völlig verdienten 2:0-Pausenstand ein.

BFC verkürzt, RWE hält Stand

Nach einem offensiven Doppelwechsel kamen die Gäste aus Berlin druckvoller aus der Kabine, konnten sich zunächst aber nur einige wenige Chancen erarbeiten. In der 71. Spielminute schlug der BFC dann aber zu: Rufat Dadashov schickte Vasileios Dedidis auf die Reise, der umkurvte Plath und schob zum 1:2-Anschlusstreffer ein.

Im Stadion machte sich für kurze Zeit eine ängstliche Stille breit - würde Rot-Weiß sich mal wieder um den eigenen Lohn bringen? Diese Frage lässt sich ganz klar mit einem Nein beantworten. Die große Schlussoffensive des BFC blieb aus, da Erfurt auch weiterhin sicher verteidigte - und selbst traf: Seaton kam nach Vorlage von Mergel an den Ball und zirkelte das Leder von der Strafraumkante aus ins obere Eck (90.). Doppelpack für den Mittelstürmer, Scorerpunkt Nummer drei für Mergel und der Schlusspunkt der Partie, die Erfurt verdientermaßen mit 3:1 gewann.