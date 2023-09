Eishockey | DEL2 Eispiraten Crimmitschau legen kurz vor Saisonstart nach: Zikmund kommt Stand: 12.09.2023 15:50 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben auf den Blitz-Abgang von Lucas Carlsson reagiert und Ersatz gefunden. Ladislav Zikmund kommt von Rytíři Kladno aus der tschechischen Extraliga nach Crimmitschau.

Die Eispiraten Crimmitschau haben die Offensivreihe noch einmal verstärkt. Nachdem sich der Schwede Lucas Carlsson kurzfristig zum Wechsel entschieden hat, verpflichtete der DEL2-Verein Ladislav Zikmund.

Zikmund: 42 Tore in 198 Spielen

Der Angreifer kommt von Rytíri Kladno aus der tschechischen Extraliga und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 17. Zikmund ist flexibel, kann auf dem Flügel zum Einsatz kommen und machte in seinem Heimatland Tschechien immer wieder mit starken Statistiken auf sich aufmerksam machte. Für den HC Sparta Prag und Rytíri Kladno erzielte er 42 Tore und 36 Vorlagen in 198 Extraliga-Partien.

Verpflichtung im "zweiten Anlauf"

Der Linksschütze, der einige Partien in der Slowakei sowie in der zweiten tschechischen Liga absolvierte, kann zudem auf sechs Spiele in der Champions Hockey League zurückblicken, in denen er 2021/22 ein Tor und drei Vorlagen für Prag erzielte. "Wir hatten Ladislav bereits als möglichen Kandidaten vor der Verpflichtung von Lucas Carlsson mit in der engeren Auswahl. Nun konnten wir im ‚zweiten Anlauf‘ sozusagen zuschlagen", meint Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau, zur Verpflichtung des neuen Kontingentspielers.

Saisonstart am Freitag in Landshut

Am 15. September startet die DEL2 in ihre neue Saison. Für Crimmitschau geht es am Freitag beim Traditionsklub EV Landshut los.

