Eishockey | DEL2 Eislöwen starten mit Heimsieg in die Playoffs Stand: 12.03.2025 22:14 Uhr

Es geht doch: Nach einer Niederlagenserie haben die Dresdner Eislöwen zum Playoff-Auftakt gegen Starbulls Rosenheim zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Die Eislöwen drehten am Mittwochabend (12.03.2025) einen 0:1-Rückstand und jubelten am Ende über einen 3:1 gegen die Starbulls Rosenheim in der Serie "Best of Seven". Das große Ziel der Sachsen lautet Aufstieg, der erste Schritt ist jetzt getan.

Eislöwen mit dem längeren Atem

Dabei war es lange ein hartes Stück Arbeit. Strodel brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Turnbull glich umgehend aus (36.). In einem packenden Schlussdrittel brachte Karlsson die Gastgeber auf die Siegerstraße. Wenige Sekunden vor Ultimo machte Fox für die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad alles klar.

Die Dresdner waren nach einem Traumstart durch zuletzt sechs Niederlagen am Stück bis auf den vierten Platz abgerutscht. Einfache Fehler führten bei den Pleiten zu Gegentoren. Am Mittwoch zeigten sich die sächsischen Puckjäger von einer anderen Seite und steuerten konzentriert dem Sieg entgegen.

red