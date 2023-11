MDR-Sport Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller ist tot Stand: 02.11.2023 12:05 Uhr

Das deutsche Eiskunstlaufen verliert die wohl größte Trainerin aller Zeiten. Jutta Müller ist nach MDR-Informationen am Donnerstagvormittag (02.11.2023) im Alter von 94 Jahren in einem Pflegeheim gestorben. Die Chemnitzerin formte in ihrer aktiven Zeit als Eiskunstlauftrainerin zahlreiche Welt- und Olympiasieger.

Die große Dame des Eissports hat sich mit 57 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften in die Geschichtsbücher geschrieben. Sie formte große Sportler und Sportlerinnen auf dem Eis, wie ihre Tochter Gaby Seyfert, Jan Hoffmann, Anett Pötzsch und Katarina Witt. Anlässlich ihres 80. Geburtstages wurde Müller zur Ehrenbürgerin der Stadt Chemnitz ernannt.

Die Erfolgstrainerin Jutta Müller wird zu ihrem 80. Geburtstag Ehrenbürgerin von Chemnitz.

Erste Erfolge mit Tochter Gabi Seifert

Ihre Karriere als Trainerin begann 1955 beim SC Karl-Marx-Stadt. Als aktive Läuferin war sie 1949 Paarlauf-Meisterin der DDR geworden. Aber hinter der Bande sollten die richtig großen Erfolge kommen. Zunächst mit ihrer Tochter Gabriele Seifert, die zwei Mal Weltmeisterin wurde. Es folgten in den 70er Jahren Anett Pötzsch und Jan Hoffmann. Pötzsch holte zwei WM-Titel, wurde bei den Spielen in Lake Placid mit gerade einmal 19 Jahren Olympiasiegerin. Hoffmann stand ebenfalls bei Weltmeisterschaften zwei Mal ganz oben, in Lake Placid wurde es Silber.

Müller und Witt machen sich unsterblich

Mit Katarina Witt verband Müller aber eine ganz besondere Beziehung, nicht nur wegen der großen gemeinsamen Erfolge. Von 1982 bis 1988 war das "schönste Kind des Sozialismus" praktisch unschlagbar, gewann vier WM-Titel und Gold bei den Olympischen Spielen 1984 und 1988. Unvergessen, die Carmen auf dem Eis, die auch ihre große Rivalin Debbie Thomas aus den USA bei der Kür lief. Und auch als Witt 1994 bei den Spielen in Lillehammer noch einmal den Schritt auf das Eis wagte, wurde sie von Jutta Müller trainiert. Es gab einen respektablen achten Platz.

Katarina Witt posiert nach ihrem Olympiasieg 1988 in Calgary mit ihrer Trainerin Jutta Müller.

Kati Witt sagte immer "Sie"

Dabei war Müller stets die gestrenge Trainerin und doch auch immer eine enge Bezugsperson. "Jeder fragt uns: 'Du sagst immer noch Sie?' Ja, das werde ich immer! Frau Müller ist für mich immer Frau Müller. Aus Respekt! Und trotzdem ist sie mir ganz nah", erinnerte sich Olympiasiegerin Katarina Witt anlässlich des 90. Ehrentages von Müller.

Katarina Witt mit ihrer Trainerin Jutta Müller bei der WM in Tokio 1985

2022 - Umzug ins Pflegeheim

Im Sommer 2022 musste Müller ihre geliebte Heimatstadt Chemnitz aus gesundheitlichen verlassen. Ihre Tochter Gabi Seifert holte sie in ein Pflegeheim nach Bernau in ihre Nähe. Zuvor hatte sie in einem Elfgeschosser in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung in der sächsischen Großstadt gelebt.