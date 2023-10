Fußball "Ein Traum wird wahr" – Danny Röhl wird Cheftrainer in England Stand: 13.10.2023 11:52 Uhr

Nach seinem Aus als Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft hat Danny Röhl eine neue Aufgabe gefunden. Der ehemalige Spieler des FC Eilenburg soll einen der traditionsreichsten Klubs Englands vor dem Abstieg bewahren.

Danny Röhl wird neuer Cheftrainer des englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday. Das bestätigte der gebürtige Zwickauer Sport im Osten am Freitag (13. Oktober). "Ich freue mich sehr, nun Teil diese großartigen Klubs zu sein", sagte Röhl zu seiner ersten Anstellung als Cheftrainer. "Die Vorfreude ist immens. Ich habe die letzten Jahre genau auf diesen Tag hingearbeitet."

Vertrag beim DFB aufgelöst

Der 34-Jährige war zuletzt Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, musste im Zuge der Entlassung von Hansi Flick aber ebenfalls gehen. Zuvor hatte er Flick bereits beim FC Bayern München assistiert. Röhls Vertrag beim DFB lief ursprünglich noch bis zum 30. Juli 2024. Dieser wurde nun vorzeitig aufgelöst, sodass der Weg nach Sheffield frei war, wo er ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025 unterschrieb. Für Röhl, dessen Trainerkarriere als Videoanalyst bei RB Leipzig begann, ist es zugleich die Rückkehr in den englischen Profifußball. Von Dezember 2018 bis August 2019 arbeitete er als Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton in der Premier League.

Danny Röhl gemeinsam mit dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick.

Sheffield in großer Not

"Ein Traum wird wahr", sagte Röhl, wohl wissend, dass ihn beim 1867 gegründeten und damit einem der ältesten Fußballklubs der Welt eine "großes Herausforderung" erwartet. Sheffield Wednesday steht in der Liga nach elf Spieltagen mit drei Punkten am Tabellenende. Unter dem erst im Juli als Trainer verpflichteten Xisco Munoz hatten die "Owls" bereits acht Niederlagen hinnehmen müssen. Vergangene Woche wurde der Spanier entlassen.

Natürlich brauche man nun "schnell Punkte", kündigte Röhl an. Auf der anderen Seite will er seine "Spielidee implementieren und eine klare Handschrift hinterlassen." Klub und Mannschaft solle eine neue "Identität" vermittelt werden, so Röhl. Heißt: "Intensiver und aggressiver Fußball mit mutigen Entscheidungen auf dem Platz. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie aktiv vorwärtsdenken".

Röhls erster Gegner heißt Watford

Schon an diesem Montag wird der ehemalige Spieler des FC Eilenburg erstmals auf dem Trainingsplatz stehen und die Mannschaft auf das Auswärtsspiel am Samstag kommende Woche beim FC Watford vorbereiten. In der kurzen Zeit gelte es zunächst, "die vier, fünf wichtigsten Basics herauszufiltern", um so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis feiern zu können, betonte Röhl.

