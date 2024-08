Fußball | DFB-Pokal (F) Ein Kracher im Pokal: RB Leipzig reist zu Union Berlin Stand: 21.08.2024 09:12 Uhr

Die Frauen von RB Leipzig und Carl Zeiss Jena starten mit Auswärtsspielen in die neue Pokalsaison. Der 1. FFV Erfurt genießt dagegen Heimrecht, hat aber einen schwierigen Brocken vor der Brust.

Traumlos! Die Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt dürfen sich im Pokal mit Bundesligist Eintracht Frankfurt messen. Für die Thüringerinnen, die in der Regionalliga spielen, wird das Zweitrunden-Duell garantiert ein Höhepunkt in der Laufbahn. In der ersten Runde hatte sich das Team von Trainer Gino Heinze beim SC Siegelbach mit 5:2 durchgesetzt.

Reisen nach Berlin und Meppen

Auf Reisen gegen dagegen RB Leipzig und Carl Zeiss Jena. Beide genossen - wie alle anderen Bundesliga-Teams auch - in der ersten Runde ein Freilos und bekommen es zum Auftakt mit unterklassigen Gegnern zu tun.

RB Leipzig reist in die Hauptstadt und gastiert beim Zweitliga-Aufsteiger Union Berlin. Die Köpenickerinnen verhinderten das frühe Aus in der ersten Runde nur knapp und zogen nach einem 6:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FSV Güterlsloh in die zweite Runde ein. "Wir sind sehr froh, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben. Im Stadion An der Alten Försterei haben wir bereits in der vergangenen Saison gesehen, dass wir sehr gute Leistungen zeigen können", sagte Union-Geschäftsführerin Frauen-Profifußball, Jennifer Zietz und fügte an: "Wir werden alles daran setzen, um die 2. Runde gegen Leipzig so spannend wie möglich zu machen. Uns ist bewusst, dass ein Bundesligist mit diesen Qualitäten Favorit ist."

Die Frauen von FC Carl Zeiss Jena treffen auf Zweitligist SV Meppen.

Der 1. FC Magdeburg musste dagegen zum Auftakt gegen den Hamburger SV die Segel streichen. Auch Eintracht Leipzig-Süd blieb die Überraschung trotz zwei abgewehrter Elfmeter gegen Borussia Mönchengladbach vergönnt. Am Ende stand ein klares 0:5 zu Buche.

Die zweite Runde mit noch 32 Teams findet vom 7. bis 11. September statt. Das Finale steigt am 1. Mai 2025.

sst