Fußball | Regionalliga Eilenburgs Torwart Naumann nach Schlüsselbeinbruch operiert Stand: 27.11.2023 15:03 Uhr

Den dritten Saisonsieg am Freitag beim ZFC Meuselwitz hat Fußball-Regionalligist FC Eilenburg nicht genießen können: Denn einer der Leistungsträger, Torwart Andreas Naumann, verletzte sich schwer.

Eilenburgs Schlussmann Andreas Naumann (li.) prallt mit dem Meuselwitzer Arlind Shoshi zusammen.

Andreas Naumann, der Kapitän und Torwart des FC Eilenburg, ist nach einem Schlüsselbeinbruch operiert worden. Das erfuhr Sport im Osten aus FCE-Kreisen. Der 30-Jährige hatte sich beim 1:0-Sieg am Freitagabend beim ZFC Meuselwitz in der 81. Minute schwer verletzt. Bei der OP am Samstagabend wurden Knochen gerichtet und fixiert.

FCE-Trainer Prüfer: "Vollkatastrophe"

Eilenburgs Coach Sascha Prüfer hatte sich gar nicht über den dritten Saisonsieg freuen können und sprach bei Sport im Osten von einer "Vollkatastrophe". Er fehle nicht nur "sportlich, sondern auch menschlich". Naumann gilt als einer der absoluten Leistungsträger beim Aufsteiger, der bisher in der Liga ordentlich mithält. Immer wieder auffällig: Die Rettungstaten von Naumann.

Nun muss Janne Kamenz in die Bresche springen. Der 20-Jährige kam 2022 von der U19 des FC Carl Zeiss Jena an die Mulde. Ausgebildet wurde er zudem bei RB Leipzig und Energie Cottbus. In dieser Saison spielte er auch schon im Sachsenpokal. In der vergangenen Saison kam er zu sieben Pflichtspieleinsätzen, sechs Mal in der Oberliga Süd.

Der Eilenburger Keeper Andreas Naumann kann vorerst nicht ins Geschehen eingreifen.

