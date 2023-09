Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Verträge von Becker und Anfang verlängern sich beim Aufstieg Stand: 14.09.2023 10:27 Uhr

Mit vier Siegen aus fünf Spielen ist die Mission Aufstieg für Dynamo Dresden vielversprechend gestartet. Sollte das Ziel zum Ende der Saison erreicht werden, würden sich die Verträge von Trainer Markus Anfang und Sportchef Ralf Becker automatisch verlängern.

Die zum Saisonende auslaufenden Verträge von Sportchef Ralf Becker und Cheftrainer Markus Anfang beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden verlängern sich im Fall eines Aufstiegs automatisch. Das bestätigte der Sport-Geschäftsführer Becker in einem Interview der "Sächsischen Zeitung" (Donnerstagsausgabe, 14. September).

Becker: "Leistungen an Erfolgen messen"

"Mein Vertrag endet nur vielleicht. Ich habe hier einen Zwei-Jahres-Plan. Wenn wir am Ende der Saison aufsteigen, dann geht es für mich weiter bis 2025. Das war für die Verantwortlichen im Aufsichtsrat und für mich eine sehr gute Vereinbarung", sagte Becker, der diese leistungsorientierte Klausel auch beim Cheftrainer vereinbart hatte: "Ja, er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag, der sich im Falle eines Aufstiegs verlängert. Man kann diese Regelung kritisch finden. Ich bin jedoch ein großer Freund davon, weil sich unsere Leistungen an Erfolgen messen lassen."

Dynamos Auswärtsspiel in Lübeck live bei Sport im Osten

Dynamo hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp verpasst. Mit vier Siegen aus fünf Spielen gelang den Elbestädtern diesmal ein Start nach Maß. Der Tabellenführer muss an diesem Samstag (14 Uhr im MDR FERNSEHEN und im Livestream in der SpiO-App) beim VfB Lübeck antreten, ehe es am 7. Spieltag im Sachsen-Derby gegen den derzeitigen Tabellen-Zweiten Erzgebirge Aue geht.

dpa