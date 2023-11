Fußball | Regionalliga Duell der Sieger - ZFC Meuselwitz erwartet Chemnitzer FC Stand: 10.11.2023 17:07 Uhr

Siege schmecken immer am besten - insofern gehen der ZFC und der CFC am Sonntag auf der Glaserkuppe mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Die Bilanz ist eindeutig: Der letzte Meuselwitzer Sieg liegt 14 Jahre zurück.

Beide Teams haben sich am vergangenen Wochenende ordentlich Schwung geholt. Der ZFC Meuselwitz überraschte bei der VSG Altglienicke, der Chemnitzer FC schaffte gegen Hertha BSC II einen Befreiungsschlag. Am Sonntag (13:30 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) treffen beide Teams auf der Glaserkuppe aufeinander.

Bilanz spricht für Chemnitz

Ein Blick in die Historie zeigt: Die Chemnitzer haben gegen den ZFC eigentlich fast immer gut ausgesehen. In 14 Duellen gab es nur eine Niederlage und die datiert aus dem Jahr 2009. Die beiden Partien der letzten Spielzeit gingen jeweils klar an die Himmelblauen. Nach dem 4:0 in Chemnitz hieß es im Frühjahr 2023 auf der Glaserkuppe 3:0 für den CFC. Doch ein Blick auf die aktuelle Tabelle verrät: Die Vorzeichen zu diesem Duell sind in dieser Saison etwas anders. Der ZFC steht mit 18 Punkten verdientermaßen gut da, vier Zähler vor den Chemnitzern. So dürfte es am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe werden.

Leopold: "Chemnitz hat da unten nichts zu suchen"

Das glaubt auch der Meuselwitzer Trainer- Georg-Martin Leopold hatte sich das 4:1 des CFC angeschaut und sah eine Mannschaft "in einer guten Verfassung". "Chemnitz hat da unten nichts verloren und es kommen auch immer mehr Spieler zurück. Es wird auf alle Fälle schwierig, sie zu bespielen., Aber wir freuen uns drauf, wieder ein Duell vor einer großen Kulisse." Wichtig sei, dass seine Meuselwitzer die Gier behalten und fleißig gegen den Ball arbeiten. "Dann werden wir auch weiter punkten. Ziel ist, die kleine Serie fortzusetzen."

ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold

Meuselwitz mit vier Ausfällen

Fehlen wird dem 46-Jährigen Amer Kadric, der wegen einer Grippe nicht trainieren konnte. Dazu kommen Nils Schätzle (Eingriff am Knie am Mittwoch), Till Jacobi (Operation Innenband am Montag) und Ben Keßler (Leistenoperation). Dafür steht Offensivmann Andy Trübenbach nach überstandener Erkältung wieder zur Verfügung. Gut möglich, dass er am Sonntag für Kadric in die Startelf rückt. Ansonsten gibt es für Leopold wenig Gründe, große Änderungen vorzunehmen.

Zurück auf dem Platz: Andy Trübenbach

CFC bangt um Stürmer Bozic

Das geht auch Christian Tiffert so. Nach dem über weite Strecken überzeugenden Auftritt letzte Woche würde der CFC-Coach gern mal mit derselben Mannschaft auflaufen. Doch einige Fragezeichen bleiben. Im Tor könnte David Wunsch zurückkehren. "Er ist wieder fit", so Tiffert, der sich aber nicht in die Karten schauen ließ. Offen ist noch, ob Dejan Bozic auflaufen kann. "Da ist noch ein großes Fragezeichen. Er trainierte am Donnerstag und Freitag nicht wegen einer Prellung am Beckenrand." Klar ist, das Niclas Erlbeck nach seiner abgesessenen Rotsperre zurückkehrt. Klar ist wohl auch, dass der CFC wie gegen Hertha mit einem klassischen 4-4-2-System spielen wird. Und ein Lob schickte der Chemnitzer Coach noch Richtung Meuselwitz: "Sie sind besser als in den letzten Jahren, sind sehr gefährlich, haben ein gutes Umkehrspiel. Und es ist immer schwer, in Meuselwitz zu punkten."

Traf doppelt gegen Hertha, jetzt wackelt der Einsatz von Dejan Bozic.

