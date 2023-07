Fußball | Testspiel Duell der Europapokalsieger: FCM- Vorbereitungsabschluss gegen Sevilla Stand: 04.07.2023 19:51 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat sich für das letzte Testspiel vor dem Start der 2. Bundesliga einen echten Kracher gesichert. Der amtierenden Europa-League-Sieger wird in der MDCC-Arena zu Gast sein.

Die Fans des 1. FC Magdeburg dürfen sich zur Saisoneröffnung am 23. Juli auf ein absolutes Highlight freuen. Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga geht es gegen niemand Geringeres als den FC Sevilla.

Wie die Blau-Weißen am Dienstag (04.07.2023) verkündeten, soll die Partie zwischen dem Europapokalsieger der Pokalsieger 1974 und dem amtierenden Europa-League-Sieger um 15 Uhr in der MDCC-Arena angepfiffen werden. Bereits ab 10 Uhr wird neben dem Stadion ein exklusives Mitgliederfest stattfinden, eine Stunde später startet die große Saisoneröffnung für alle Interessierten.

