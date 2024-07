Neues vom Krügel-Platz | Folge 3 Drittliga-Aufstieg des FCM gegen Kickers Offenbach: "Diese Mannschaft von 2015 war ein Biest!" Stand: 15.07.2024 17:00 Uhr

Kickers Offenbach? Dieser Name löst bei Fans des 1. FC Magdeburg noch immer Erinnerungen für die Ewigkeit aus. Anlässlich des erneuten Aufeinandertreffens beider Klubs blicken die FCM-Experten im Podcast zurück – und zwar auf zwei der wichtigsten Partien der Vereinsgeschichte.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Den 31. Mai 2015 haben wohl alle Anhänger des 1. FC Magdeburg noch in Erinnerung. Ein Datum, eingebrannt in der Fan-Seele, denn an diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen die Kickers Offenbach den Aufstieg in die dritte Liga.

Nun, am 19. August dieses Jahres, treffen beide Teams im DFB-Pokal erneut aufeinander. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken.

Folge 3 von "Neues vom Krügel-Platz" der Saison 2024/2025 in drei Schlagzeilen:

1.) Das Hinspiel: "Das Stadion hat gewackelt" – ab Minute 04:30

Nach 40 Minuten traf Nicolas Hebisch im Hinspiel gegen die Kickers Offenbach zum 1:0-Endstand. Guido Hensch erinnert sich vor allem an die Stimmung in der Arena: "Das Stadion hat gewackelt, und zwar von Anfang an", sagt er. "Alle wussten, worum es geht, auf dem Platz und auf den Rängen."

Das Stadion war ausverkauft. Die Stimmung auf den Tribünen übertrug sich auf den Rasen. "Da war so viel Leidenschaft zu spüren, so ein unbedingter Wille, der Glaube daran, dass das die Saison des FCM ist", erinnert sich FCM-Experte Hensch und blickt auf das erste Aufeinandertreffen in der Aufstiegs-Relegation und die reguläre Saison zurück.

"Das Stadion hat gewackelt", so beschreibt Guido Hensch die Stimmung im Hinspiel gegen die Kickers Offenbach.

2.) Das Rückspiel: "Diese FCM-Mannschaft war ein Biest" – ab Minute 09:40

Offiziell weilten zum Rückspiel knapp 2.500 FCM-Fans im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach. "Inoffiziell waren es wohl noch ein paar mehr", erinnert sich Guido Hensch, der die Partie damals kommentierte.

Magdeburg geriet in Rückstand (24. Minute), schlug allerdings durch Felix Schiller (31. Minute) schnell zurück. Lars Fuchs (36.) köpfte schließlich zur Führung ein, ehe Nicolas Hebisch (52.) für den 3:1-Endstand sorgte. "Der FCM war bereit und hat schnell klar gemacht, dass es für Offenbach doch nichts zu gewinnen gibt", sagt Hensch und lässt entscheidende Momente des Rückspiels mit Daniel George noch einmal Revue passieren.

Guido Hensch sagt: "Diese Mannschaft war ein Biest, das sich von nichts mehr beeindrucken lassen hat."

Spätestens nach dem 3:1 durch Nicolas Hebisch war der Jubel beim FCM groß.

3.) Die Feier: "Emotionaler als der Zweitliga-Aufstieg des FCM" – ab Minute 17:30

Zum Abschluss des Podcasts blickt Guido Hensch noch einmal zurück auf die Feierlichkeiten nach dem Aufstieg: Es geht um eine abenteuerliche Abreise aus dem Stadion und eine unvergessliche Party auf dem Alten Markt.

"Dieser Aufstieg war emotionaler als der Zweitliga-Aufstieg des FCM", sagt Guido Hensch und erzählt von einmaligen Augenblicken und noch immer rührenden YouTube-Videos.

Geschafft: Trainer Jens Härtel führte den FCM zum Drittliga-Aufstieg.

