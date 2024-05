Fußball | 2. Bundesliga Dortmunder Mittelfeld-Allrounder wechselt zum 1. FC Magdeburg Stand: 29.05.2024 14:02 Uhr

In der 3. Liga hat Falko Michel bereits seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Zudem durfte er bei den Profis von Stuttgart und Dortmund mittrainieren. Beim 1. FC Magdeburg erhofft man sich, dass er nun auch in der 2. Liga zündet.

Der 1. FC Magdeburg hat für seine Offensivabteilung einen Mittelfeldspieler mit Drittligaerfahrung verpflichtet. Von Borussia Dortmund II kommt der 23-jährige Falko Michel. Das gab der Klub am Mittwoch (29.05.2024) bekannt.

Titz: "Geschwindigkeit und Flexibilität"

Michel, der in seiner Karriere zumeist im Mittelfeld spielte, aber auch schon in der Verteidigung oder Linksaußen eingesetzt wurde, zählte in den letzten zwei Spielzeiten zum Stammpersonal von Drittligist Dortmund II: In 64 Spielen erzielte er sieben Tore und bereitete drei vor. Für FCM-Trainer Christian Titz ist der Neuzugang ein "junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, der aufgrund seiner Geschwindigkeit und Flexibilität auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar ist."

Schork: "Trauen ihm Karriereschritt zu"

FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork wird in der Mitteilung des FCM so zitiert: "In den Nachwuchsabteilungen der Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund erfuhr Falko eine gute und nachhaltige Ausbildung. In der 3. Liga hat er sich in 63 Spielen zum Leistungsträger entwickelt. Wir trauen ihm nun den nächsten Karriereschritt in der 2. Bundesliga bei uns zu."

Falko Michel (li.) mit Otmar Schork.

Michel spielte für den SC Freiburg in der U17- und U19-Bundesliga, für den VfB Stuttgart II in der Regionalliga. In Stuttgart und Dortmund trainierte der gebürtige Breisgauer zudem regelmäßig mit den Bundesliga-Profis mit.

Michel ist dritter FCM-Neuzugang

Michel ist der dritte FCM-Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor holten die Elbestädter bereits Abwehrspieler Pierre Nadjombe und Angreifer Lubambo Musonda.

dh/pm