Fußball | Regionalliga Dezimierter Chemnitzer FC chancenlos gegen den BFC Dynamo Stand: 30.09.2023 16:09 Uhr

Früh ist der Chemnitzer FC gegen den BFC Dynamo in Rückstand geraten, wenig später gab es Rot gegen den CFC. Und danach war das Spiel für die Himmelblauen gegen die Weinrot-Weißen eigentlich gelaufen.

Der Chemnitzer FC, hier Niclas Walther (li.), war gegen den BFC Dynamo engagiert, aber chancenlos.

Mit 0:4 (0:2) hat der Chemnitzer FC gegen den BFC Dynamo letztendlich verloren. In einer eher schwachen Regionalliga-Partie konnten die Sachsen niemals Gefahr auf den Rasen bringen.

Drei Tore, drei Punkte. Rufat Dadashov hatte allen Grund zur Freude.

Dadashov, Erlbeck und nochmal Dadashov

Ein gutes Pferd, selbst wenn es weinrot-weiß ist, springt nur so hoch, wie es muss. Nach sechs Minuten köpfte Rufat Dadashov eine eher missglückte Flanke perfekt an den Innenpfosten, der Favorit auf Hohenschönhausen lag in Front. Als dann nach 19 Minuten Niclas Erlbeck mit glatt Rot zurecht vom Platz flog, schienen die Chemnitzer Felle hinfort zu schwimmen. Doch der CFC gab sich nicht auf, versuchte Nadelstiche zu setzen. Ohne Erfolg.



Doch genauso erfolglos waren die Konter des BFC, der es zu kompliziert machte. Die Partie wäre mit einer knappen Führung in die Pause gegangen, wäre da nicht wieder Rufat Dadashov gewesen, der nach einem Standard in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sein zweites Tor einschob. Chris Reher legte den Ball in die Mitte, Alexander Siebeck scheiterte an Dejan Bozic auf der Linie. Doch der BFC-Knipser Dadashov schob den Abpraller aus spitzem Winkel ein.

BFC-Kapitän Reher jubelt nach Dadashovs Doppelpack zum 0:2.

Stockinger erhöht vor Dadashov

Nach der Pause kam nicht mehr viel von beiden Seiten. Tobias Stockinger brachte die Chemnitzer mit einer Einzelaktion mit 0:3 ins Hintertreffen. Über 5.000 Fans sahen einen Heimmannschaft, die die Totalkatastrophe abwenden wollte und einen Gast, dem es vorne an Konsequez mangelte. Abgesehen von der 76. Minute, als der eingewechselte Vasileios Dedidis eine Flanke in den Strafraum schlug, die Patrick Sussek knapp verpasste. Doch hinter ihm stand Rufat Dadashov, der seinen dritten Treffer locker gegen die Laufrichtung von David Wunsch flach ins linke unter Eck schob.



Damit waren die allerletzten Zweifel an der Chemnitzer Heimniederlage beseitigt. Dynamo war eine Nummer zu groß, aber Lichtblicke gab es zumindest personell an der Gellertstraße. Die zuvor lange verletzten Robert Zickert und Robert Berger kamen zu Kurzeinsätzen, der CFC hat in der Abwehr bald wieder Alternativen.

jar