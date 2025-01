Fußball | Regionalliga Der Chemnitzer FC startet hoffnungsvoll in die Vorbereitung auf die Rückrunde Stand: 07.01.2025 20:17 Uhr

Für den Chemnitzer FC ging die Hinrunde mit vier Erfolgserlebnissen in Folge zu Ende. Heute waren die Himmelblauen zurück auf dem Trainingsplatz – und wollen dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Mit dabei war auch ein Neuzugang.

Vier Siege aus vier Ligaspielen, dazu 5:0 Tore. Man könnte sagen, für den Chemnitzer FC kam die Winterpause zur Unzeit, gemessen an der Form und Konstanz, die sie zuletzt zeigten. Vom potenziellen Abstiegsplatz 16 Ende Oktober ging es für die Himmelblauen hoch ins Mittelfeld der Tabelle bis auf Rang 10. Mit dem Aufstieg wird man nichts mehr zu tun haben, gegen eine ruhige Rest-Saison hätte aber auch kein Verantwortlicher etwas einzuwenden.

Ein neues und zwei bekannte Gesichter: CFC-Neuzugang Fynn Seidel (l.) gemeinsam mit Tom Baumgart und Dejan Bozic.

Kader fast komplett – Neuzugang trainiert mit

Einen Schritt in die richtige Richtung taten die Chemnitzer bereits mit der Verpflichtung von Fynn Seidel. Der offensive Mittelfeldspieler, der in Chemnitz ausgebildet wurde, kehrt aus Unterhaching zurück und ist voller "Vorfreude auf die kommenden Spiele", wie er im Gespräch mit SPORT IM OSTEN freudig mitteilte. "Ich will wieder Spaß am Fußball haben und hoffe, der Mannschaft helfen zu können."

Neben Seidel standen 19 weitere Feldspieler und drei Torhüter zum Trainingsauftakt auf dem Platz. Besonders die Rückkehr der beiden Leistungsträger Dejan Bozic und Tom Baumgart nach langer Verletzungspause zauberte den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht. Einzig Linksverteidiger Niclas Walther wird mit einem Riss der Syndesmose im Sprunggelenk auch weiterhin ausfallen.

Qualität und Quantität aus den eigenen Reihen

In Chemnitz steht die Entwicklung von Spielern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum hoch im Kurs. "Die Winterabgänge von Jannick Wolter und Max Roscher als Eigengewächse schmerzen, doch sie ändern nichts an unserer Philosophie", teilte Sportdirektor Chris Löwe über die offiziellen Kanäle mit. "Es macht uns stolz, dass derzeit 33 Prozent unseres Kaders aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Wir setzen weiterhin konsequent auf Chemnitzer Jungs, wenn sie sportlich überzeugen und unsere Mannschaft besser machen. Bei uns gilt das Leistungsprinzip. Qualität und persönliche Perspektive müssen dabei stets zusammenpassen – nur so können wir uns als Verein nachhaltig weiterentwickeln und in Zukunft wieder größere Ziele anstreben."

Formel für den Erfolg und Ziele für die Rückrunde

Für Übungsleiter Benjamin Duda ist die Formel des Erfolgs der vergangenen Spiele die Konstanz – die auf der "besten Abwehr der Liga" fußt. "So reicht uns oftmals eben ein Treffer, um etwas mitzunehmen", sagte der 36-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN, nur um mit einem Schmunzeln hinterherzuschieben: "Wenngleich ich auch nichts dagegen hätte, wenn wir in der Rückrunde öfter treffen." Was der Coach unter einer erfolgreichen Saison verbuchen würde, ließ er auch klar wissen: "Wir kämpfen für einen einstelligen Tabellenplatz, das ist realistisch."

