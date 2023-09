Neues vom Krügel-Platz | Folge 11 Das Spiel des FCM in der Taktik-Analyse Stand: 27.09.2023 16:13 Uhr

Der 1. FC Magdeburg spielt bislang eine starke Saison. Was läuft taktisch so gut? Was kann trotzdem noch besser werden? Und wie kann das zwischenzeitliche Chaos aufhören? Taktik-Experte Jeremy Buß liefert Antworten im Podcast.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Sieben Spiele, zwölf Punkte, Tabellenplatz sechs – der 1. FC Magdeburg ist vielversprechend in die Spielzeit 2023/2024 der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet. Welche taktischen Erkenntnisse gibt es nach den ersten Saisonwochen? Und wo liegen noch Potenziale? Das erklärt Taktik-Experte Jeremy Buß im Podcast mit FCM-Experte Daniel George.

Folge 11 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Über die Zweikampf-Stärke im Zentrum – ab Minute 01:30

Jeremy Buß sagt: "Wir setzen auf wesentlich mehr Zweikampf-Stärke im Zentrum und das tut uns gut." Welche Spieler für dieses Spiel unabdingbar sind und welche Herausforderungen damit einherkommen, erklärt der Taktik-Experte im Podcast.

Weitere Themen: die offensiv herausragende Eins-gegen-Eins-Qualität des FCM und die Formstärke der Magdeburger Mittelstürmer.

2.) Die größte Schwäche: das Problem mit dem gegnerischen Pressing – ab Minute 03:00

Der Taktik-Experte wird deutlich: "Der FCM hat in dieser Saison eklatante Probleme damit, mit gegnerischem Pressing umzugehen." Und weiter: "Sobald der Gegner seine Pressing-Intensität hoch schraubt und den FCM im Spielaufbau stört, gerät der Club sehr ins Schwanken."

Zwar würden daraus auch Umschaltsituationen für den 1. FC Magdeburg entstehen, "wie zum Beispiel in solchen Chaos-Spielen wie gegen Schalke oder gegen Hertha", sagt Buß. Aber: "Aktuell ist es so, dass die Rate an Ballverlusten, die der FCM in gefährlichen Situationen hat, das größte Manko im Spiel des FCM ist."

Wie das behoben werden kann und welche taktischen Veränderungen es im Vergleich zur Vorsaison gab, besprechen die FCM-Experten im Podcast.

3.) Weniger Chaos, bessere Standards: die noch ungenutzten Potenziale des FCM – ab Minute 23:00

Was kann noch besser werden beim FCM? "Zunächst muss man sagen, dass der FCM eine gute Saison spielt", ordnet Jeremy Buß ein, bevor er einige Punkte nennt: "Die Verteidigung von Standards, die Strafraumbeherrschung an sich. Und der FCM sollte darauf achten, weniger Chaos in seiner eigenen Hälfte zu haben."

Zum Abschluss des Podcasts blicken die FCM-Experten noch auf die kommenden Aufgaben voraus: Am Sonntag (Beginn: 13.30 Uhr) gastiert der 1. FC Magdeburg beim 1. FC Nürnberg. Mit welcher Taktik die Gäste antreten sollten? Jeremy Buß hat eine Idee.

