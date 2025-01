Fußball | Jubiläum "Das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind" – Nagelsmann bekräftigt seinen Titelhunger Stand: 25.01.2025 12:07 Uhr

Erst die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann, dann der Festakt zum 125-jährigen Jubiläum – nach einem ereignisreichen Tag in seinem Gründungsort Leipzig blickt der DFB positiv in die Zukunft.

Irgendwann hatte Julian Nagelsmann von den vielen Glückwünschen und Schulterklopfern genug. Der Bundestrainer verließ nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung das rauschende Fest anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Mitternacht noch vor Rudi Völler und Bernd Neuendorf.

Er richtete seinen Fokus lieber wieder auf die Arbeit. RB Leipzig gegen Leverkusen – für seine WM-Titelmission nimmt er am Samstag Florian Wirtz und weitere Nationalspieler in der Bundesliga genau unter die Lupe.

Objekt der Begierde für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – der WM-Pokal.

Nagelsmann: "Maximal erfolgreich sein"

"Wir wollen die WM in den USA nutzen, um maximal erfolgreich zu sein und zeigen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist", hatte Nagelsmann zuvor den rund 400 geladenen Gästen in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig versichert und dafür viel Beifall geerntet. Den in der Mitte des Saals platzierten WM-Pokal hatte der Bundestrainer dabei gut im Blick.

Damit er diesen im kommenden Jahr auch in den Händen halten kann, hat er seine Zukunft mit der Vertragsverlängerung bis 2028 frühzeitig geklärt. Er wolle seinen "vollen Fokus in die Mannschaft stecken" und nicht mit Gedanken um die eigene Zukunft abgelenkt sein. "Ich freue mich auf viele weitere – hoffentlich noch erfolgreiche – Turniere", sagte der 37-Jährige. Auch dafür gab es Applaus.

Sportdirektor Rudi Völler (2.v.li.) im Kreise von Julian Nagelsmann und seinen Trainerassistenten.

Völler und Co. "haben mich extrem emotional berührt"

Der Titelhunger beim DFB ist groß im Jubiläumsjahr. Daher haben Präsident Neuendorf, Sportdirektor Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig die Weichen frühzeitig gestellt. Das imponierte auch Nagelsmann. "Sie haben extrem um mich gekämpft, haben mich extrem emotional berührt, ich fühle mich wohl mit den drei Protagonisten", sagte der Bundestrainer. Die Aufgabe sei für ihn nicht nur wegen des Trios "der schönste Job der Welt".



Auf Völlers Ratschläge wird er höchstwahrscheinlich nach dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verzichten müssen. Der Weltmeister von 1990 bekräftigte am Rande des Festaktes, dass für ihn im kommenden Jahr wie geplant Schluss sein werde.

Bundeskanzler Olaf Scholz unterstrich die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs und die Kraft des DFB.

Scholz: "DFB eine mächtige Kraft für das gute Miteinander"

Der DFB sieht sich so oder so gut aufgestellt und für die hohen Ziele gerüstet. Dementsprechend gelöst war auch die Stimmung bei der gelungenen Jubiläumsfeier, bei der an die vielen Höhen und Tiefen der langen Verbandsgeschichte mit beeindruckenden Bildern und Videos erinnert wurde.

"Der DFB ist eine mächtige Kraft für das gute Miteinander in unserem Land. Kein anderer Sport, kein anderer Zeitvertreib bringt uns so sehr zusammen wie der Fußball", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Ansprache. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und UEFA-Boss Aleksander Ceferin würdigten in ihren Reden den größten Einzelsportverband der Welt, der am 28. Januar 1900 in der Leipziger Gaststätte "Zum Mariengarten" gegründet worden war.

NOFV-Präsident Hermann Winkler überreichte FIFA-Chef Gianni Infantino im Rahmen des Festaktes ein Trikot der DDR-Nationalmannschaft von Jürgen Sparwasser.

Jetzt wartet die Arbeit

Nagelsmann hörte ihnen allen genau zu, er will mit dem fünften WM-Triumph nach 1954, 1974, 1990 und 2014 ein erfolgreiches Kapitel hinzufügen. "Ich spüre Einigkeit mit den Fans im Land. Das gibt einem ein extrem gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind", sagte Nagelsmann und verschwand. Die Arbeit wartete schließlich.

sid/SpiO