Eishockey | DEL2 Crimmitschau meldet sich zurück, Füchse und Eislöwen verlieren Stand: 10.12.2023 20:05 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich nach drei Niederlagen mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet. Für die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen gab es hingegen am Sonntag nichts zu holen.

Crimmitschau beendet Negativlauf

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Negativserie beendet und mit dem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg beim Tabellenletzten Bietigheim Steelers nach drei Niederlagen endlich wieder gewonnen.

Vor 2.065 Zuschauern brachte Max Balinson die Gäste in der 8. Minute in Führung. Ladislav Zikmund erhöhte im zweiten Drittel (25.), ehe Alexander Preibisch für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte (28.). In der Schlussphase entschieden Dominic Walsh (52.) und Hayden Verbeek (59.) das Spiel für den ETC. Mit nunmehr 44 Punkten hat Crimmitschau weiterhin gute Chancen auf den direkten Einzug in die Playoffs.

Füchse verlieren beim Tabellenzweiten

Die Lausitzer Füchse haben sich beim Tabellenzweiten Ravensburg Towerstars mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) geschlagen geben müssen.

Vor 2.407 geriet die Mannschaft aus Weißwasser in der 13. Minute durch ein Tor von Maximilian Hadraschek in Rückstand. Im zweiten Drittel erhöhte Nickolas Latta (24.), Eric Valentin verkürzte für die Füchse (40.). Im letzten Abschnitt baute zunächst Charlie Sarault den Vorsprung für Ravensburg aus (44.), ehe Kristian Blumenschein noch einmal Hoffnung aufkommen ließ (55.). Mit Spielende sorgte Sarault dann für die Entscheidung.

Dresden verliert turbulentes Spiel

Die Dresdner Eislöwen haben nach einem turbulenten Spiel eine 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)-Niederlage gegen den EC Bad Nauheim kassiert.

Vor 2.587 Zuschauern erzielte Simon Karlsson die Führung für die Gastgeber (22.). Nach dem Ausgleich durch Kevin Orendorz (24.) brachte David Suvanto (32.) die Eislöwen wieder in Front. Doch erneut glich Bad Nauheim aus. Im Schlussabschnitt führte zunächst wieder Dresden durch Johan Porsberger (41.). Doch die Gäste egalisierten umgehend und konnten das Spiel kurz vor dem Ende sogar drehen. Schließlich entschied Orendorz (60.) die Partie.

