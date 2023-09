Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC zittert sich zum Sieg beim Berliner AK Stand: 22.09.2023 21:21 Uhr

Der Chemnitzer FC hat beim Berliner AK den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Sachsen gingen früh in Führung, hatten dann das Spiel im Griff, doch mussten nach einem Platzverweis noch einmal zittern. Mit dem 1:0 (1:0) geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert nach einem schwachen Saisonstart langsam wieder aufwärts.

Der Chemnitzer FC hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert gewann am Freitagabend beim Berliner AK mit 1:0 (1:0). Damit kletterten die Sachsen in der Tabelle auf den 14. Platz und arbeiten sich nach einem schwachen Saisonstart langsam wieder aufwärts. Der BAK bleibt Schlusslicht und ist weiter ohne Sieg.

Bozic bringt CFC früh in Führung

Der CFC legte los wie die Feuerwehr. Ein Freistoß von Leon Damer wurde per Kopf in den Fünfmeterraum befördert, dort schraubte sich Dejan Bozic nach oben und erzielte mit seinem zweiten Saisontor das frühe 0:1 (4.). Anschließend entwickelte sich ein verteiltes Spiel mit wenigen gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten. Die beste Szene für den BAK hatte Irfan Brando, dessen Schuss CFC-Torhüter David Wunsch parierte (10.). Wenig später rauschte Jamal Rogero nur knapp an einem verlängerten Einwurf vorbei (15.).

Auf der anderen Seite hatte wieder Bozic die Chance zum 0:2, doch sein Kopfball nach weiter Flanke ging diesmal über das Tor (30.). Schließlich war es Stephan Mensah, der per Schuss aus der Drehung den Berliner Schlussmann Luis Zwick zu einer Parade zwang (40.).

Viele Chancen für den CFC

Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel: Nun hatte der CFC das Spiel voll im Griff und verbuchte zahlreiche Chancen - doch nutzte keine einzige. Erst zielte Damer knapp vorbei (51.), dann setzte Felix Müller einen Kopfball an die Latte (56.), schließlich köpfte Stanley Keller über das Tor (59.).

So blieb es spannend - und plötzlich musste der CFC ganz tief durchatmen: Felix Müller verschätzte sich bei einem langen Ball, so dass Antonio Lubaki frei vor Wunsch auftauchte. Der CFC-Keeper parierte den Schuss im kurzen Eck, den Nachschuss setzte Oskar Schindler neben das Tor (69.). Das hätte der Ausgleich sein können.

Rot gegen Eppendorfer

Nachdem Bozic eine weitere Gelegenheit zum 0:2 verpasste (75.), wurde es noch einmal richtig dramatisch: Roman Eppendorfer verschätzte sich bei einem Zuspiel und beging dann ein Foul an Lubaki. Da er letzter Mann war, zeigte ihm Schiedsrichter Christoph Dallmann die Rote Karte (81.). Der CFC musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Der BAK witterte seine Chance. Sarwar Osse hatte die Chance aus spitzem Winkel, doch Tobias Müller warf sich heldenhaft in den Ball (86.). In der Nachspielzeit ging es dann noch einmal turbulent zur Sache im CFC-Strafraum: Wunsch konnte einen Fernschuss nicht festhalten, den Nachschuss von Cihan Ucar parierte Bozic per Kopf vor der Linie (90.). Dann war Wunsch aber wieder zur Stelle, als er in letzter Sekunde einen Kopfball von Hendrik Wurr festhielt - und damit seiner Mannschaft den knappen Sieg sicherte.

---

mze