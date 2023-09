Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC verpflichtet Damer vom Halleschen FC Stand: 01.09.2023 10:34 Uhr

Kurz vor Ende des Transferfensters hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC auf den schlechten Saisonstart reagiert. Helfen soll ein Offensivakteur von Drittligist Hallescher FC. Der stand beim HFC auf dem Abstellgleis.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat sich die Dienste von Leon Damer gesichert. Das gaben die "Himmelblauen" am Freitag (1. September) bekannt. Zuletzt war der Außenbahnspieler bei Drittligist Hallescher FC aktiv.

Erneut Vertrag bis 2024

Seinen bis 2024 laufenden Vertrag an der Saale löste er nach HFC-Angaben auf. Beim CFC unterzeichnete er ebenfalls bis Juni 2024. Unter dem neuen Trainer Sreto Ristic hatte Damer in Halle keine Chance mehr bekommen. In der Rückrunde durfte er unter ihm nur für insgesamt 15 Minuten ran, in dieser Spielzeit gar nicht mehr. Beim Chemnitzer Coach Christian Tiffert soll das nun anders werden.

"Sehr gute Gespräche" mit Tiffert

Zuvor hatte Damer immerhin 21 Drittliga-Partien für den HFC und 31 für den späteren Absteiger TSV Havelse bestritten. "Nach sehr guten und ehrlichen Gesprächen mit Christian Tiffert war ich schnell von einem Wechsel nach Chemnitz überzeugt. Die fußballerische Idee dieses Teams gefällt mir sehr gut. Ich freue mich auf eine junge und hungrige Mannschaft", so der Rechtsaußen.



Seine Verpflichtung konnte nach CFC-Informationen nur durch die Unterstützung einzelner himmelblauer Sponsoren realisiert werden. Der finanziell angeschlagene Chemnitzer FC hatte vor der Saison viele Spieler verloren und wartet nach fünf Partien noch auf den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost. Am Samstag (16 Uhr live im MDR Fernsehen und in der SpiO-App) wartet das Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig.

cke