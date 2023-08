Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC hofft gegen Babelsberg auf nächste Schritte und Punkte Stand: 28.08.2023 14:02 Uhr

So langsam aber sicher steht der Chemnitzer FC unter Zugzwang. Die verletzungsgebeutelten Sachsen warten nach vier Spieltagen in der neuen Saison noch immer auf den ersten Sieg und sind vorerst auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die kommende Aufgabe mit dem SV Babelsberg ist aber alles andere als leicht.

Vier Spiele, kein Sieg und nur ein Punkt – so lautet die aktuelle Bilanz des Chemnitzer FC in der vor wenigen Wochen gestarteten Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Der Druck auf die sportlich Verantwortlichen, etwas Zählbares zu liefern, wächst also. Vor dem Heimspiel gegen den SV Babelsberg am Dienstag (19 Uhr im "Sport im Osten"-Liveticker) hofft CFC-Trainer Christian Tiffert auf die nächsten Schritte seines Teams.

Spielverlegung wegen Sportfest

Dass die Partie trotz eines Regelspieltages nicht wie gewohnt an einem Freitag, Samstag oder Sonntag ausgetragen wird, hat einen simplen Grund. Das Stadion war am Wochenende anderweitig belegt. So fand an der Gellertstraße die sportartübergreifende Veranstaltung "Sporty" statt, bei der sich unter anderem die "Himmelblauen" den Fans präsentierten.

Nun aber ist der Fokus wieder aufs Sportliche gelegt und da heißt es für den CFC: liefern. Doch dafür fehlen Christian Tiffert weiterhin einige wichtige Stützen. Allein in der Defensive müssen Robert Zickert, Chris Löwe und Robert Berger weiterhin auf unbestimmte Zeit aussetzen. Auch Leon Ampadu, der in der Vorbereitung groß aufspielte und in den ersten drei Saisonspielen in der Startelf stand, plagt sich mit einer Hüftverletzung und wird auch für Dienstag passen müssen. "Laut meiner Rechnung geht es genau auf: Wir sind 18 Mann – 16 Feldspieler plus zwei Torhüter", fasste Tiffert die Personalsituation am Montagmorgen zusammen.

Training statt Testspiel beim CFC

Während Babelsberg aufgrund der doch längeren Zeitspanne zwischen den Spielen einen Testkick eingeschoben hat (4:0-Sieg gegen Eintracht Mahlsdorf), verschrieb sich der CFC eines intensiven Trainings – auch mangels eines Gegners: "Es gibt kaum Möglichkeiten, gegen Mannschaften zu testen, wo es Sinn ergibt" erklärte Chemnitz' Übungsleiter: "Deshalb haben wir das weggelassen."

Stattdessen habe man an Feinheiten gearbeitet, um weiter Fortschritte zu machen, damit es nun endlich auch mit weiteren Punkten klappt. Den kommenden Gegner lobte Tiffert, insbesondere die Verstärkungen einer "schon guten Mannschaft. Wenn man sie lässt, tragen sie ihr Spiel sehr gut von hinten heraus. Sie agieren sehr flexibel mit verschiedenen Grundordnungen während des Spiel. Das ist schon wieder ein echter Prüfstein".

Zahlen zum Spiel

Aktuelle Tabellensituation

Chemnitzer FC: Rang 18 - 1 Punkt - 2:10 Tore

SV Babelsberg: Rang 5 - 9 Punkte - 5:3 Tore

Direkter Vergleich

21 Spiele: 9 Siege Chemnitz - 6 Remis - 6 Siege Babelsberg (29:23 Tore)

Letzten Duelle

30. Spieltag, Saison 22/23: Chemnitzer FC - SV Babelsberg 1:1

13. Spieltag, Saison 22/23: SV Babelsberg - Chemnitzer FC 0:2

Alte Bekannte

1 - Daniel Frahn. Der Angreifer des SVB trug von 2016 an vier Jahre lang das Trikot des Chemnitzer FC und kam in 127 Spielen auf 64 Tore und 20 Vorlagen. Durch seine Treffer hatte er gemeinsam mit seinem damaligen kongenialen Partner Dejan Bozic, der inzwischen wieder zum CFC zurückgekehrt ist, maßgeblichen Anteil am Drittliga-Aufstieg 2019. Seit Januar 2020 ist Frahn wieder in Babelsberg aktiv.

