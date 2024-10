Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC feiert Premieren-Sieg unter Coach Duda in Luckenwalde Stand: 05.10.2024 15:13 Uhr

Erleichterung beim Chemnitzer FC: Im Kellerduell in Luckenwalde gelang endlich der erste Dreier nach zuvor drei Remis unter dem neuen Coach Benjamin Duda. Zumindest vorerst dürfte das Ergebnis etwa Ruhe bringen.

Befreiungsschlag für den Chemnitzer FC! Am 11. Spieltag der Regionalliga Nordost gelang den Sachsen ein 2:0-Auswärtssieg vor 647 Zuschauern beim FSV Luckenwalde. Dabei zeigten die Himmelblauen ihre wahrscheinlich beste Saisonleistung.

Nils Lihsek (Archivbild) brachte Chemnitz vor der Pause in Führung.

Erster Sieg für Trainer Duda

Dementsprechend erleichtert dürfte auch CFC-Coach Benjamin Duda die Heimreise aus Brandenburg antreten. Nachdem die Himmelblauen unter ihrem neuen Übungsleiter die ersten drei Begegnungen allesamt Unentschieden spielten, steht nun der erste Sieg unter seiner Leitung in den Geschichtsbüchern. Begünstigt wurde dieser auch durch das kopflose Agieren des Luckenwalders Til Jacobi, der innerhalb von sechs Minuten (15./21.) im Mittelfeld grundlos ungestüm gegen seinen Gegenspieler zu Werke ging und daraufhin von Schiedsrichter Lukas Pilz folgerichtig frühzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde.

Seo auffälligster Mann auf dem Platz

Doch auch im Vorfeld des Platzverweises zeigten die Gäste aus Chemnitz eine starke Leistung und schnürten die Gastgeber in der Anfangsphase in deren Hälfte ein. Besonders Neuzugang Jongmin Seo, der sein zweites Spiel für den CFC bestritt, glänzte durch Torgefahr und Spielwitz. Zwei gute Chancen (17./31.) gingen auf das Konto des Südkoreaners, dazwischen wuchtete Artur Mergel einen Kopfball an die Latte (27.). Und so dauerte es bis zu 38. Minute, ehe Nils Lihsek den Bann durchbrach und mit einem satten Schuss die Führung für die Gäste erzielte. FSV-Keeper Kevin Rene Tittel sah dabei etwa unglücklich aus. Gleichzeitig war das auch der Halbzeitstand.

Jubel beim Chemnitzer FC nach dem vorentscheidenden 2:0 durch Jongmin Seo.

Frühe Entscheidung zu Gunsten des CFC

Quasi mit Start des zweiten Durchgangs gelang dem auffälligen Seo dann seine Torpremiere und die Vorentscheidung für Chemnitz – nach einem schönen Angriff über die linke Seite legte sich der 22-Jährige den Ball am Gegenspieler vorbei nach innen und schweißte die Kugel aus Strafraumdistanz sehenswert ins kurze Eck (49.).

Anschließend verwalteten die Gäste das Ergebnis bis zur 66. Minute, als der Chemnitzer Robert Zickert nach einem Platzverweis aufgrund zwei gelbwürdiger Fouls den personellen Gleichstand wiederherstellte. Danach drückte Luckenwalde auf den Anschlusstreffer, scheiterte aber gleich mehrmals an Keeper Daniel Adamczyk und dem eigenen Unvermögen. So blieb es beim unterm Strich verdienten 2:0 für die Chemnitzer, die durch den Sieg in der Tabelle an Eilenburg und Luckenwalde vorbeiziehen konnten und nun auf Platz 15 stehen.

