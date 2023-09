Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC erwartet den BFC Dynamo und "den besten Kader der Liga" Stand: 28.09.2023 14:19 Uhr

Mit leichtem Aufwind empfängt der CFC zum Ost-Klassiker den BFC. Chemnitz-Trainer Christian Tiffert sieht eine breitere Brust bei seinem Team, will aber gegen eine Top-Mannschaft nichts auf die leichte Schulter nehmen.

Der Saisonstart ging für den Chemnitzer FC gehörig daneben. Aus den ersten sechs Partien holte der CFC zwei mickrige Punkte, stand nur aufgrund des Torverhältnisses nicht auf dem letzten Platz. Doch seitdem ging es bergauf und das trotz großer Personalsorgen. Am Samstag (30. September, 14:05 Uhr live im MDR-FERNSEHEN und Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) erwartet das Team von Trainer Christian Tiffert den BFC Dynamo an der Gellertstraße. Und damit einen Gegner, vor dem der CFC-Coach allerhöchsten Respekt hat.

Tiffert: "Siege sind unersetzlich"

Nach zuletzt zwei 1:0-Erfolgen gegen Lok Leipzig und den Berliner AK ist die Stimmung besser. Tiffert hätte gern ein paar Tore mehr gesehen, will sich aber nicht für die knappen Resultate entschuldigen. "Siege sind unersetzlich, die Brust wird immer breiter." Dennoch sei es wichtig, nichts auf die leichte Schulter zu nehmen: "Und das sehe ich von meinen Jungs nicht." In den letzten vier Spielen kassierte der CFC lediglich ein Gegentor und das trotzdessen, dass nur zwei gelernte Verteidiger im Kader standen. Dem stehen aber nur zwei erzielte Tore gegenüber. Für großes Spektakel sprechen die Ergebnisse der Chemnitzer nicht. Mit dem BFC Dynamo kommt aber jetzt eine Mannschaft in die "Stadt der Moderne", die eine der besten Offensiven der Liga stellt.

Tiffert: "BFC hat besten Kader der Liga"

"Ich glaube ich bin nicht der einzige Trainer der sagt, dass das die Mannschaft ist, die den besten Kader hat. Sowohl von den Spielern individuell, von ihrer Klasse und Qualität, als auch von der Breite", sagt Tiffert. Und das zeigt das Team aus Hohenschönhausen auch. Trotz des Trainerbebens um Heiner Backhaus haben die Berliner unter Neu-Coach Dirk Kunert Ergebnisse geliefert und teils begeisternden Fußball gespielt.

Stabil, energisch, so trete der BFC auf, habe ein gutes Anlaufverhalten, analysiert der Übungsleiter des CFC. "Sie sind jederzeit in der Lage aus wenig Tormöglichkeiten etwas Erfolgreiches zu machen." Mit McMoordy Hüther, der in der Partie gegen Lok (1:1) kurz vor Ende vom Platz flog, fehle den Berlinern "der beste Spieler im Kader", meint Tiffert. Doch die ambitionierten Berliner könnten den Ausfall kompensieren. "Für uns gilt es, dagegen zu halten."

Koch soll spielen, Berger und Zickert eher nicht

Beim CFC fehlt mit Roman Eppendorfer eine defensive Stütze der letzten Wochen rotgesperrt. In einer verletzungsgeplagten Abwehr ein herber Verlust. Dafür wird allerdings Jan Koch zum Einsatz kommen, verspricht Christian Tiffert. Der Innenverteidiger mit Drittligaerfahrung kam beim knappen Sieg gegen den BAK zu einem Kurzeinsatz und soll weiter an die Mannschaft herangeführt werden. Ob Robert Zickert und Robert Berger nach Verletzung zurückkehren können, ist fraglich.

"Wir müssen die Spieler (…) daran gewöhnen, über 90 Minuten zu gehen. Ein Defensiver muss das eher können als ein Offensiver, bei dem Wechsel eher möglich sind", erklärt der CFC-Coach. "Und dann wird es irgendwann in ein, zwei Wochen richtiges Gerangel geben. Und das ist ja sehr gut für mich", ergänzt der 41-Jährige mit einem Schmunzeln. "Irgendwann werden diese ständigen Improvisationen, Spieler dahin zu stellen, wo sie eigentlich nicht hingehören, aufhören. Aktuell machen wir das aber sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt ein Gegner, der hat ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein."