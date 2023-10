Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig nach Frankfurt-Euphorie zurück im harten Ligaalltag – Sonntag kommt Eilenburg Stand: 20.10.2023 10:37 Uhr

Hebel umlegen und vom Bundesliga-Glanz auf die harte Regionalliga-Arbeit umschalten: Diesen Spagat muss die BSG Chemie Leipzig am Sonntag schaffen. Dann kommt der "eklige" FC Eilenburg ins AKS. "Sport im Osten" überträgt ab 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

"Die Euphorie war schnell verflogen", sagt Miroslav Jagatic. Der Trainer der BSG Chemie Leipzig war wenige Tage nach dem irren Flutlicht-Knaller-Sieg gegen Eintracht Frankfurt schneller geerdet als gedacht. Ausgerechnet im "Heimsieg-Pflichtspiel" gegen den Aufsteiger FC Eilenburg droht eine personelle Notlage. Jagatic nachdenklich: "Wie es aktuell aussieht, werden wir mit einer Rumpfelf auflaufen."

Eilenburg schwieriger als Frankfurt

Wer krank und angeschlagen durchhängt, wollte Jagatic nicht sagen: "Namen möchte ich noch nicht nennen, aber die Lage ist böse." Nach dem Adrenalin-Kick gegen Frankfurt muss Chemie in der Liga liefern. "Jeder im Umfeld erwartet einen Sieg gegen Eilenburg, deshalb ist dieses Spiel für mich schwerer als das, gegen die Eintracht", so der 47-jährige Coach im Interview mit Sport im Osten.

Er werde im Vorfeld alles dafür tun, dass keiner den FCE unterschätzt. "Gegen Eilenburg zu spielen, ist immer eklig. Sie haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt." Dass die Nordsachsen mit nur einem Sieg Vorletzter sind, hat für Jagatic keine Bedeutung: "Eilenburg ist so schwierig wie jeder andere Gegner. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen."

Chemie wurde einst zum Stolperstein von Piplica

In jüngerer Vergangenheit gab es in der Sachsenliga, der Oberliga, der Regionalliga und auch im Pokal viele Begegnungen mit dem FC Eilenburg. Eine hatte schmerzhafte Auswirkungen auf den heutigen Torwart-Trainer des 1. FC Lok Leipzig. Tomislav Piplica, damals Trainer des FCE, musste nach dem 0:4 am 22. August 2015 in Leutzsch gehen, Nico Knaubel kam und führte den FCE zuerst in die Oberliga und später in die Regionalliga. Beim Premierenspiel in der vierthöchsten Liga hieß der Gegner 2021 natürlich auch Chemie (1:1). Das Tor erzielte Alexander Vogel, der auch am Sonntag im Kader steht.

Genau wie Tim Bunge (Torschütze beim Sieg im Sachsenpokal 2019/20). Der Eilenburger Stürmer ist seit Kindheitstagen glühender Chemie-Fan, stand auch gegen Eintracht Frankfurt auf der Tribüne und sprach von einem "atemberaubenden Abend mit krassen Emotionen". "Einfach geil gewesen", schwärmte Bunge, der am Sonntag cool bleiben will: "Es wird ein besonderes Spiel. Ich freu mich und glaube, es wird eher für Chemie komisch. Erst vor so einer Kulisse gegen Frankfurt und jetzt kommt Eilenburg."

Baumann und Rücker weiter außer Gefecht

Der Stürmer war zuletzt von einem grippalen Infekt geplagt, man werde sehen, "wie fit er ist und wie lange die Kräfte reichen", meinte FCE-Trainer Prüfer. Sicher ist nur: Motivieren muss er seinen Angreifer nicht. Das gilt auch für das gesamte Team. "Jeder wird sich für die Farben des FC Eilenburg zerreißen", so der Coach der Nordsachsen.

Personell ändert sich im Vergleich zum 1:3 gegen Energie Cottbus nichts, erklärt Prüfer. Heißt auch: Das Mittelfeldduo Noah Baumann (Leiste) und Anton Rücker (seit vier Wochen krank) fehlen weiterhin – und damit auch die kreativen Überraschungsmomente. "Klar hätte ich beide gern dabei, aber ich kann es nicht ändern. Unser Kader ist genau deshalb groß genug. Wir haben Alternativen“, so der Coach, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert. Prüfers Geschenkewunsch erübrigt sich an dieser Stelle.

sst