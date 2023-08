Fußball | 3. Liga Berger überzeugt: Dynamo Dresden verpflichtet weiteren Mittelfeldspieler Stand: 17.08.2023 13:48 Uhr

Trainer Markus Anfang hatte es schon angedeutet, nun wurde Nägel mit Köpfen gemacht: Dynamo Dresden hat Tom Berger unter Vertrag genommen. Der Mittelfeldspieler hatte im Probetraining überzeugt.

Einen Tag nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Lars Bünning hat Dynamo Dresden den nächsten Spieler geholt. Wie die Sportgemeinschaft am Donnerstag (17.08.2023) mitteilte, erhält Tom Berger einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll die Planstelle im defensiven Mittelfeld ausfüllen und wird künftig mit der Nummer sechs auflaufen.

Von "ganz gut" bis fest in einem Tag

SGD-Trainer Markus Anfang hatte in den letzten Wochen immer wieder erklärt, dass Dynamo noch weiter auf dem Transfermarkt aktiv sein müsse, um den Kader breit genug aufzustellen. In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Sandhausen hatte der Übungsleiter am Mittwoch erklärt, dass es "ganz gut" aussehe, was eine Verpflichtung von Berger angehe, einen Tag später vermeldet der Verein Vollzug. ´

"Ich bin sehr glücklich darüber, hier bei Dynamo meinen Vertrag unterschrieben zu haben. Gleichzeitig bin ich den Verantwortlichen des Vereins sehr dankbar, die Chance und das Vertrauen zu bekommen. Dies möchte ich natürlich mit Leistung zurückzahlen", erklärte der Neuzugang in einer Vereinsmitteilung - möglicherweise schon am Freitag beim SV Sandhausen.

Becker über Berger: schon gewisse Reife und Erfahrung

SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker erklärte zudem: "Tom hat uns mit seinen Leistungen im Training und Testspiel in den vergangenen beiden Wochen überzeugt. Er ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und besitzt trotz seines jungen Alters schon ein gewisses Maß an Reife und Erfahrung in seinem Spiel."

Berger absolvierte seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des VfL Wolfsburg und kam auch zu sieben Einsätzen in den Juniorenteams der deutschen Nationalmannschaft. Nach einem Jahr im Regionalligateam der "Wölfe" ging es weiter zu Werder Bremen. Dort stand er sechsmal im Kader der Bundesligamannschaft und trainierte auch regelmäßig mit den Profis. Hauptsächlich eingesetzt wurde er aber bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord.

