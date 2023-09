Exklusive Dokumentation "Inside SC Magdeburg" Bennet Wiegert: Erfolgstrainer und Stallgehilfe Stand: 22.09.2023 12:37 Uhr

Mit dem SC Magdeburg gewann Bennet Wiegert in der vergangenen Saison die Champions-League – den wichtigsten Pokal im Vereinshandball. Im stressigen Alltag des Handball-Business dient ihm ein Reiterhof bei Magdeburg als Rückzugsort. Dabei reitet er selbst gar nicht.

Bennet Wiegert gewann mit dem SC Magdeburg in den letzten Jahren Titel um Titel. Das Team gehört zweifelsohne zu den besten der Welt. Dies zeigt auch der Gewinn der EHF Champions League am Ende der letzten Spielzeit. Um nach einer anstrengenden Saison wieder zu Kräften zu kommen zieht sich Bennet Wiegert in den letzten Monaten des Öfteren auf einen Reiterhof zurück. Die "Sport im Osten"-Dokumentation "Inside SCM" zeigt am Samstag (23.09.2023, ab 16 Uhr) exklusive Einblicke,

Bennet Wiegert hat mit dem SC Magdeburg schon viele Titel gewonnen

Nach einer erfolgreichen und stressigen Saison sammelt der Handballtrainer Kräfte auf einem Reiterhof

Das Team wurde in der Saisonvorbereitung vom MDR begleitet, zu sehen im neuen Film "Inside SC Magdeburg"

Meister und Champions League - als Spieler und Trainer

Schon als Spieler ging Bennet Wiegert, der auch in Magdeburg geboren und aufgewachsen ist, mit dem SC Magdeburg erfolgreich auf Titeljagd. 2001 gewinnt er die deutsche Meisterschaft und 2002 die Champions League – damals betrat er als Spieler die ganz große europäische Handball-Bühne. Auf die Spielerkarriere folgte die Trainerlaufbahn, das war von Anfang der Plan des heute 41-Jährigen. Seit Dezember 2015 trainiert Wiegert das Bundesligateam des SCM und konnte die Titelsammlung seitdem um einige Pokale erweitern. Gemeinsam gewann man 2016 den DHB-Pokal, 2021 die European League und den Super-Globe. Ein Jahr darauf folgte 2022 die Deutsche Meisterschaft. In der letzten Spielzeit konnte man dann neben der Vizemeisterschaft, auch den Gewinn der EHF Champions-League feiern. Damit ist Bennet Wiegert der erste Deutsche, der sowohl als Spieler als auch als Trainer die Königsklasse im Handballsport gewinnen konnte.

SCM-Trainer Bennet Wiegert mit seinem Pflegepferd

Ein Reiterhof zum Kräfte sammeln

Nach den ereignisreichen letzten Wochen der Saison, inklusive dem Trubel rund um den Sieg in der EHF Champions League, gilt es für den zweifachen Familienvater die handballfreie Zeit zu genießen. Freiräume schaffen, sich auf neue Dinge abseits des Spielfeldes einlassen. In der Ruhe und Abgeschiedenheit eines Reiterhofes bei Magdeburg kann der Erfolgstrainer abschalten. Hier ist Bennet Wiegert mit seiner Familie seit ein paar Monaten Stammgast. Er erzählt: "Ich denke hier ziemlich wenig an Handball. Hier ist mein Handy aus oder ich lasse es auch mal klingeln. Ein Tier hilft und beruhigt und es merkt, wenn man gerade Stress hat."

Es ist viel zu tun auf so einem Reiterhof. Gut um den Kopf frei zu kriegen, aber Bennet Wiegert verrät, selber reiten ist nichts für ihn: "Ich mache hier ganz viel am Pferd, ich longiere, ich pflege die Tiere, ich habe die Koppel abgeäppelt, gehe spazieren und, und, und. Ihr werdet es aber nicht erleben, dass ich reite. Da traue ich mich einfach nicht drauf."

Vorbereitung in eine neue Saison

Mit neuer Kraft geht es nun in eine neue Spielzeit. Die Grundlage dafür liegen in einer durchgetakteten Vorbereitung. Einblicke aus dieser sind im neuen Film "Inside SC Magdeburg" zusehen. Ein Kamerateam von "Sport im Osten" begleitete den SC Magdeburg während dessen alljährlicher Sachsen-Anhalt-Tour: "Dahinter ist ein Plan und nicht, weil ich mich zu Hause am wohlsten fühle. Auch ich kann am besten in meinem Bett schlafen", sagt Bennet Wiegert. "Aber darum geht es nicht. Es geht immer um den maximalen Erfolg des Vereins. Es geht darum, in der Saison so viel unterwegs zu sein, da wollen wir nicht schon vor der Saison einen Lagerkoller riskieren."

Die neue Saison hat begonnen. Erste Siege konnten eingefahren werden, doch gerade die Niederlagen in der Champions League gegen Veszprem und zuletzt Barcelona zeigten, dass für den Titelverteidiger noch viel Luft nach oben ist. Denn nur die besten Teams Europas sind der Gradmesser für Bennet Wiegert und seine Mannschaft.

