Fußball | Bundesliga Auch RB Leipzigs Henrichs reist von der Nationalmannschaft ab

Die Ausfallliste von Bundestrainer Julian Nagelasmann wird immer länger. Mit Benjamin Henrichs muss jetzt ein zweiter Profi von RB Leipzig absagen. Anders als bei David Raum droht bei Henrichs aber keine lange Pause.

Nach David Raum muss mit Benjamin Henrichs auch der zweite deutsche Nationalspieler von RB Leipzig von der Nationalmannschaft abreisen. Wie der DFB am Mittwoch (09.10.2024) mitteilte, leidet der 27-Jährige an Rückenbeschwerden und verließ das deutsche Teamquartier in Herzogenaurach.

Sieben Spieler müssen Nagelsmann absagen

Außenbahnspieler Henrichs, der von RB Leipzigs Trainer Marco Rose für seine Polyvalenz geschätzt wird, ist bereits der siebte Spieler, der Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden zwei Länderspiele fehlt. Am Freitag (11.10.2024) spielt die DFB-Auswahl in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina, am Montag (14.10.2024) in München gegen die Niederlande.

Zuvor war unter anderem der Leipziger David Raum mit einer Fußverletzung ausgefallen. Abwehrspieler Raum muss sogar operiert werden und fällt vermutlich bis zum Ende des Jahres aus. Von den ursprünglich Nominierten mussten auch Jamal Musiala, Kai Havertz und Robin Koch absagen. Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Stürmer Niclas Füllkrug standen wegen Verletzungen von vornherein nicht zur Verfügung. Nagelsmann berief Jonathan Burkardt, Robin Gosens, Jamie Leweling und Kevin Schade in sein jetzt noch 22 Spieler umfassendes Aufgebot.

Noch 14 RB-Profis bei Nationalmannschaften

RB Leipzig hatte ursprünglich 16 Profis zu Nationalmannschaften entsendet. Neben den jetzt verletzten Raum und Henrichs für Deutschland wurden auch Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald für Österreich, Benjamin Sesko für Slowenien, Willi Orban für Ungarn, Xavi Simons und Lutsharel Geertruida für die Niederlande, Yussuf Poulsen für Dänemark, Antonia Nusa für Norwegen und Eljif Elmas für Nordmazedonien für Nations-League-Spiele nominiert. Dazu wurden für Belgien Lois Openda und erstmals in der A-Auswahl Torhüter Marten Vandevoort berufen. Außerdem tritt Amadou Haidara mit Mali im Afrika-Cup an, Castello Jr. und Arthur Vermeeren vertreten Frankreich beziehungsweise Belgien bei der EM-Qualifikation der U20.

