Fragen und Antworten Alles Wichtige zur Turn-EM in Leipzig Stand: 19.05.2025 09:14 Uhr

Im Rahmen des Deutschen Turnfests wird Leipzig zum Zentrum der europäischen Turnelite: Ende Mai steigen die Europameisterschaften auf der Leipziger Messe. SPORT IM OSTEN hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Wann und wo findet die Turn-EM statt?

Vom 26. bis 31. Mai werden die 11. Europameisterschaften im Gerätturnen der Männer und Frauen in Leipzig ausgetragen. Zum überhaupt ersten Mal wird eine Turn-EM in das Internationale Deutsche Turnfest integriert. Die Wettkämpfe steigen in Halle 1 auf der Leipziger Messe im Norden der Stadt.

Leipzig ist zum zweiten Mal Ausrichter einer Turn-EM, nachdem die Titelkämpfe der Frauen bereits 1961 in der sächsischen Metropole stattfanden. Ursprünglich sollte die EM in Tel Aviv ausgetragen werden. Aufgrund der aktuellen Situation in Israel wurde dieser Plan jedoch verworfen. Das Exekutivkomitee entschied sich danach einstimmig für Leipzig.

Wie viele Athletinnen und Athleten sind dabei?

301 Turnerinnen und Turner aus insgesamt 37 Nationen kämpfen um die Medaillen. Leipzig kann sich auf einige der größten Turnstars freuen. Neben dem Griechen Eleftherios Petrounias, 2016 in Rio Olympiasieger an den Ringen und Europarekordhalter, ist auch Alice D'Amato dabei. Die Italienerin turnte im vergangenen Sommer in Paris auf dem Schwebebalken zu Olympiagold. Daneben gehört auch D'Amatos Landsfrau Manila Esposito als Titelverteidigerin im Mehrkampf, am Balken und am Boden zu den absoluten Topfavoritinnen.

Die Italienerin Alice D'Amato gehört bei der Turn-EM in Leipzig zu den großen Favoritinnen.

Auch Marios Georgiou gibt sich die Ehre. Der Zypriot holte 2022 am Reck die überhaupt erste Goldmedaille für sein Land bei einer Turn-EM und geht im Mehrkampf als Titelverteidiger an den Start. Daneben geht auch Belgien mit zwei großen Namen ins Rennen: Tokio-Olympiasiegerin Nina Derwael (Stufenbarren) ist ebenso wie die Sprung-Europameisterin von 2023, Lisa Vaelen, dabei.

Wer startet für das deutsche Team?

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) schickt jeweils fünf Athletinnen und Athleten ins Rennen. Bei den Frauen starten Mehrkampfmeisterin Helen Kevric (MTV Stuttgart), Janoah Müller (TSG Haßloch), Lea Quaas, Karina Schönmaier (beide TuS Chemnitz-Altendorf) und Silja Stöhr (SG Heddesheim). Ersatzturnerinnen sind Marlene Gotthardt (MTV Stuttgart) und Lisa Wötzel (TuS Chemnitz-Altendorf). Bei den Männern führen die mehrfachen Olympia-Teilnehmer Andreas Toba (TK Hannover) und Nils Dunkel (SV Halle) die Riege an. Komplettiert wird das Team von Timo Eder (MTV Ludwigsburg), Milan Hosseini (TG Böckingen) und Dario Sissakis (SC Berlin).

Auf drei seiner prominentesten Athletinnen muss der DTB verzichten. Die 31 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) laboriert an einer hartnäckigen Schulterverletzung, Ex-Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) musste sich aufgrund anhaltender Hüftprobleme einer Operation unterziehen. Daneben fehlt auch Schäfer-Betz' Teamkollegin Emma Malewski, die bei der EM in München vor drei Jahren überraschend Gold am Schwebebalken gewonnen hatte. Die 20-Jährige lässt die Titelkämpfe in Leipzig aufgrund bevorstehender Abiturprüfungen und nicht ausreichender Fitness aus.

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Frauen: Helen Kevric (MTV Stuttgart), Janoah Müller (TSG Haßloch), Lea Quaas, Karina Schönmaier (beide TuS Chemnitz-Altendorf), Silja Stöhr (SG Heddesheim)

Helen Kevric (MTV Stuttgart), Janoah Müller (TSG Haßloch), Lea Quaas, Karina Schönmaier (beide TuS Chemnitz-Altendorf), Silja Stöhr (SG Heddesheim) Männer: Andreas Toba (TK Hannover), Nils Dunkel (SV Halle), Timo Eder (MTV Ludwigsburg), Milan Hosseini (TG Böckingen) Dario Sissakis (SC Berlin)

Wie viele Wettbewerbe stehen auf dem Programm?

Insgesamt werden 45 Medaillen in 15 Wettbewerben vergeben. Am Montag und Dienstag stehen zunächst die Qualifikationen sowie die Teamfinals der Frauen und Männer an, ehe das Mixed Teamfinale am Mittwoch seine Premiere feiert. Am Donnerstag werden die EM-Titel in den Mehrkampffinals vergeben. Freitag und Samstag kommt es zu den Entscheidungen in den Gerätfinals. Die Frauen treten an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden an, die Männer in den Disziplinen Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Zeitplan Turn-EM Tag Wettbewerb Live im MDR Mo., 26. Mai Teamfinale Frauen 18 Uhr im Livestream Di., 27. Mai Teamfinale Männer 17.30 im Livestream Mi., 28. Mai Mixed Teamfinale 17 Uhr im Livestream Do., 29. Mai Mehrkampffinals Frauen und Männer 14 Uhr / 18.30 Uhr im Livestream Fr., 30. Mai Gerätfinals Frauen und Männer 16 - 19.30 Uhr im Livestream Sa., 1. Juni Gerätfinals Frauen und Männer 13 - 16.30 Uhr im Livestream

Was ist neu?

Wie gesagt: Das Mixed Teamfinale feiert in Leipzig seine Premiere. Erst kürzlich gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt, dass bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals auch Mixed-Wettbewerbe im Turnen ausgetragen werden. In Leipzig findet der Wettkampf am 28. Mai statt.

Im Mixed Teamfinale treten 16 Nationen mit je einer Turnerin und einem Turner gegeneinander an. Die Männer messen sich dabei an Boden, Barren und Reck, die Frauen an Sprung, Schwebebalken und Boden. Die kombinierten Punkte des Teams entscheiden über den Sieg. Die Qualifikation erfolgt aus den Einzel-Qualifikationswettkämpfen der Männer und Frauen.

Wer sind die Titelverteidiger?

Disziplin Frauen Männer Teammehrkampf Italien Ukraine Einzelmehrkampf Manila Esposito (ITA) Marios Georgiou (CYP) Boden Manila Esposito (ITA) Luke Whitehouse (GBR) Pauschenpferd - Rhys McClenaghan IRL) Ringe - Eleftherios Petrounias (GRE) Sprung Coline Devillard (FRA) Jake Jarman (GBR) Barren - Illja Kowtun (UKR) Reck - Illja Kowtun (UKR) Stufenbarren Alice D’Amato (ITA) - Schwebebalken Manila Esposito (ITA) -

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Nach den Absagen von Seitz, Schäfer-Betz und Malewski ruhen die deutschen Hoffnungen vor allem auf Helen Kevric. Die 17-Jährige ist das größte Turntalent, das Deutschland derzeit hat. Im vergangenen Jahr beeindruckte Kevric bei den Olympischen Spielen in Paris mit Rang acht im Mehrkampf und dem sechsten Platz am Stufenbarren. In Leipzig geht die Junioren-Europameisterin und deutsche Mehrkampfmeisterin mit Medaillenambitionen an den Start.

Für den nötigen Feinschliff soll Aimee Boorman sorgen. Die US-Amerikanerin, die einst Turn-Megastar Simone Biles in die Weltspitze führte, ist seit wenigen Monaten Trainerin am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma gab als Ziel für die EM aus, "dass wir mit dem Team unter den besten Fünf landen und uns zudem für das Mixed-Teamfinale qualifizieren". Zudem strebe er "mindestens einen Finalplatz im Mehrkampf sowie einen Finalplatz im Gerätfinale an".

Letzte Wettkämpfe für Toba

Die deutschen Männer gehen nach dem Rücktritt des ehemaligen Barren-Weltmeisters Lukas Dauser eher mit Außenseiterchancen ins Rennen um die Einzelmedaillen. Dunkel, der bei EM 2022 in München Bronze am Pauschenpferd gewann und bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale im Mehrkampf erreichte, ist eine Überraschung noch am ehesten zuzutrauen. Der erfahrene Toba, vor vier Jahren EM-Silbermedaillengewinner am Reck, wird seine Karriere nach der EM beenden.

Der vierfache Olympia-Teilnehmer Andreas Toba wird seine Karriere nach der Turn-EM in Leipzig beenden.

Im Vorfeld der EM hatten die Männer immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Hinzu kommt der aktuell stattfindende Generationenwechsel. "Unser Ziel ist es, unter die besten acht Mannschaften zu kommen. Zudem wollen wir im Mehrkampffinale als auch im Mixed Teamfinale vertreten sein", sagte Männer-Cheftrainer Jens Milbradt.

Wo kann ich die Turn-EM verfolgen?

Der MDR überträgt sämtliche Wettkämpfe der Turn-EM von der Leipziger Messe im Livestream auf sport-im-osten.de, in der App von SPORT IM OSTEN sowie in der ARD Mediathek. Tägliche Infos und Updates gibt es außerdem bei MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio und auf mdr.de/turnfest.

SpiO