Fußball | 2. Bundesliga Nach dem Schlussakt: 1. FC Magdeburg verabschiedet Sextett Stand: 18.05.2025 19:09 Uhr

Nachdem der letzte Akt gespielt war, wurde es noch einmal emotional beim 1. FC Magdeburg. Der Zweitligist verabschiedete sechs Spieler und zwei Mitglieder aus dem Staff.

Xavier Amaechi, Livan Burcu, Jason Ceka, Mo El Hankouri, Patric Pfeiffer und Bryan Teixeira sind am Sonntag (18. Mai) nach dem letzten Pflichtspiel des 1. FC Magdeburg offiziell verabschiedet worden. Außerdem verlassen mit Rico Balzer und Cedric D’Antonio zwei Mitarbeiter aus dem Betreuerstab den Verein. Das gab der Verein bekannt.

Vertragende, Leihe - Abschied

Wenige Minuten nach dem 4:2-Torfest gegen Fortuna Düsseldorf nutzte der FCM die große Bühne zur Verabschiedung - auch einige Stammspieler gehen. Xavier Amaechi, der in Düsseldorf noch getroffen hatte, wechselte im Sommer 2023 vom Hamburger SV nach Magdeburg. Der ehemalige englische U-20-Nationalspieler, der in der Jugend für den FC Fulham und den FC Arsenal spielte, kam in den vergangenen beiden Jahren in 44 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem Außenbahnspieler sieben Treffer und fünf Assists.

Burcu an zwölf Toren beteiligt

Erst ein Jahr war Livan Burcu beim FCM. Er war vom 1. FC Union Berlin nur ausgeliehen und schlug voll ein: Der Außenbahnspieler kam in 32 Spielen zum Einsatz, traf dreimal und bereitete neun Treffer vor. Für Jason Ceka ist nach vier Jahren bei den Elbestädtern Schluss. Er kam im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 II und stieg in seiner ersten Saison sofort mit dem Club in die 2. Bundesliga auf. In der zweiten Liga war er nicht immer erste Wahl, kam in 54 Einsätzen zu sechs Toren und 17 Vorlagen.

El Hankouri zündete direkt

Zuletzt spielte er im Oberliga-Team des FCM und war maßgeblich am Aufstieg beteiligt. Mit Mo El Hankouri hat eine weitere tragende Säule aktuell keinen Vertrag beim FCM. Nach seinem Wechsel 2022 vom FC Groningen war er sofort zum Leistungsträger gereift. In den vergangenen drei Jahren verbuchte er 73 Pflichtspieleinsätze und erzielte 13 Tore, sechs davon in der aktuellen Saison. Auch für Innenverteidiger Patric Pfeiffer ist Schluss. Er verstärkte den FCM Anfang Februar 2025 auf Leihbasis (FC Augsburg) und kam auf acht Zweitliga-Partien. Zudem verlässt Bryan Teixeira nach eineinhalb Jahren den FCM. Er war vom österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz ausgeliehen.

Scout und Physiotherapeut weg

Aus dem Betreuerteam verlassen Rico Balzer (Scouting im Lizenzspieler- und Nachwuchsbereich) und Cedric D’Antonio (Physiotherapeut) den Verein.

SpiO/pm