Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz verliert wilden Schlagabtausch in Großwallstadt Stand: 18.05.2025 20:11 Uhr

Der HC Elbflorenz hat im Aufstiegsrennen einen herben Dämpfer kassiert. In einem intensiven Duell unterlagen die Dresdner beim abstiegsbedrohten TV Großwallstadt – trotz starker Aufholjagd und großem Kampf.

Der HC Elbflorenz hat die wohl letzte kleine Chance auf den Aufstieg verspielt. Beim TV Großwallstadt unterlagen die Dresdner nach einem intensiven und temporeichen Spiel mit 32:35 (17:17). Bester Werfer des HCE war Jonas Thümmler mit sechs Treffern, Marino Mallwitz parierte sieben Würfe. Auf Seiten der Gastgeber überzeugte Finn Wullenweber mit sieben Toren.

TVG mit starkem Beginn – Dresden kämpft sich zurück

Für Großwallstadt ging es in der Partie um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nur ein Zähler trennt den TVG von der Gefahrenzone – und entsprechend entschlossen traten die Gastgeber auf. Mit einem 5:0-Lauf zogen sie bis zur 10. Minute auf 7:3 davon und blieben lange tonangebend.

Dresden ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und provozierte zunehmend Fehler beim Gegner. Aus einem 10:14-Rückstand (20.) machten die Gäste binnen sechs Minuten ein 15:15 (26.). Mit einem 17:17 ging es in die Kabinen.

Zweite Hälfte wird hitziger – Großwallstadt setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, die Führung wechselte mehrfach. Die Intensität stieg, das Spiel wurde zunehmend körperbetont. Allein im zweiten Durchgang verhängten die Unparteiischen sieben Zeitstrafen – insgesamt waren es neun.

In den Schlussminuten behielt Großwallstadt den kühleren Kopf: Mit einem 3:0-Lauf in den letzten 150 Sekunden entschieden die Gastgeber die Partie für sich. Dresden verlor in der Offensive den Faden und wirkte am Ende müde.

Durch die Niederlage beträgt der Rückstand des HC Elbflorenz auf den Tabellenzweiten TV Hüttenberg nun vier Punkte – bei einem Spiel mehr.

sbo