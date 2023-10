Fußball | Regionalliga Akindele schockt Zwickau – Chemnitzer FC gewinnt spät beim FSV Stand: 08.10.2023 16:16 Uhr

Der Chemnitzer FC hat in der Liga den prestigeträchtigen Ost-Knaller beim FSV Zwickau erstmals nach 16 Jahren wieder für sich entschieden. Beim 2:1-Auswärtssieg schlugen die Himmelblauen eiskalt in der Nachspielzeit durch Akindele zu.

Die Partie begann gleich mit einem Paukenschlag der Gäste: Nach knapp zwei Minuten flankte Leon Damer von der linken Grundlinie vor das FSV-Tor, wo Lukas Stagge aus fünf Metern zur frühen Führung einschob.

Lukas Stagge überwindet Torhüter Lucas Hiemann zur frühen CFC-Führung.

Blitzstart für Chemnitz – Zwickau drückt vergeblich

Trotz des Rückstandes zeigten sich die Zwickauer unbeeindruckt. In der 12. Minute kam Lucas Will zum Kopfball, doch Stanley Birke, der für den an der Schulter verletzten Stammkeeper David Wunsch das Tor hütete, war auf dem Posten. Der FSV drückte im Anschluss weiter, während der CFC auf Konter lauerte. Die nächste gute Gelegenheit für die Platzherren gab es in der 33. Minute als Davy Frick die Kugel nach einer Ecke knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Obwohl Zwickau immer wieder nach vorn spielte, fehlte es bis zur Pause letztlich an der nötigen Präzision. Somit ging es mit der knappen Chemnitzer Führung in die Kabinen.

Zwei Routiniers im Duell: CFC-Kapitän Tobias Müller schirmt den Ball vor Davy Frick ab.

Zimmermann gleicht aus – Akindele eiskalt in der Nachspielzeit

Nach dem Wechsel drückte der FSV weiter auf das 1:1. Marc-Philipp Zimmermann spitzelte in der 55. Minute die Kugel knapp am langen Pfosten vorbei. Drei Minuten später hatte der Tor-Garant der Zwickauer mehr Erfolg, als er in der 58. Minute nah einer Flanke von Sonny Ziemer das Spielgerät per Kopf im kurzen Eck zum Ausgleich versenkte.



Im Anschluss blieb es eine umkämpfte Partei mit einigen guten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Die beste Chance zur Zwickauer Führung hatte der kurz zuvor eingewechselte Veron Dobruna, dessen Schuss gerade noch von Jan Koch geblockt wurde (74.). Als alles schon nach einem Remis aussah, schlugen die Gäste allerdings in der Nachspielzeit doch noch mal eiskalt zu, als Jannick Wolter nach einem Konter quer auf Joker Akindele legte und der die Kugel überlegt zum 2:1 für die Chemnitzer an Keeper Lucas Hiemann ins Tor schob.

lta