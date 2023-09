Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verliert Spektakel auf Schalke Stand: 16.09.2023 22:50 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat das nächste Torfestival geliefert. Doch anders als gegen Hertha BSC mussten sich die Elbestädter bei Schalke 04 trotz mehrfacher Führung geschlagen geben.

Wieder hat der FCM gegen einen Absteiger ein großes Spiel abgeliefert. Doch trotz 2:0-Führung hat das Team von Christian Titz gegen Schalke 04 mit 3:4 (2:1) verloren.

Spiel muss wegen Rauch unterbrochen werden

Beide Fanlager zündeten ordentlich Pyrotechnik vor dem Anpfiff beziehungsweise kurz danach. Nach fünf Minuten musste Schiedsrichter Michael Bacher wegen starker Rauchentwicklung kurz unterbrechen.

Beide Fanlager zündeten Pyrotechnik.

Nach ein paar Minuten Anlaufzeit übernahm der FCM in gewohnter Manier die Spielkontrolle. In der neunten Minute suchte Ex-Schalkespieler Jason Ceka das erste Mal den Abschluss, traf aber nur das Außennetz. In der 16. Minute bekam Schalke einen langen Ball nicht unter Kontrolle, Tobias Mohr versuchte in die Mitte zu klären, doch Silas Gnaka spritzte dazwischen und zog ab. Sein Schuss mit links schlug unhaltbar für S04-Keeper Marius Müller flach unten links im Kasten ein. Verdiente Führung FCM.

Gnaka brachte FCM in Front.

Doppelpacker Gnaka lässt FCM jubeln

Die Magdeburger spielten weiter ihren Stiefel runter. Wieder kam ein langer Ball auf Luca Schuler, den die Gelsenkirchener nur auf den Fuß von Ceka klären konnten. Der legte in den Rückraum, wo er Gnaka fand. Der Ivorer zog wieder mit links ab, wieder unhaltbar unten links ins Eck. Schalke war komplett von der Rolle und der FCM erspielte sich weitere Chancen. Leon Bell Bells Schuss lenkte Müller ans Aluminium (33.), nur eine Minute später rauschte ein Schuss von Baris Atik nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Doch statt auf 3:0 zu stellen, kam S04 wieder heran.

Polter bringt Schalke heran

Jamie Lawrence verlor direkt vor dem Strafraum den Ball an Paul Seguin. Der gebürtige Magdeburger schickte Sebastian Polter, der Dominik Reimann aus 13 Metern überwand (40.). Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause aber der Schock für die Gastgeber: Keeper Müller verletzte sich bei einem Abschlag ohne Gegnereinwirkung und musste runter. Michael Langer kam.

Nach dem Seitenwechsel hatte Schalke mehr vom Spiel. Mehrfach kam Polter im Strafraum gefährlich an den Ball, fand seinen Meister aber in Reimann (51./59.). In der 63. Minute spielte Jean Hugonet einen Pass zu kurz auf Gnaka, Lino Tempelmann war dazwischen und schickte Derry Murkin in den Strafraum, der den Ball ins lange Eck schlenzte. Ausgleich.

Ex-Schalker Krempicki trifft

Doch fünf Minuten später kreierten drei Ex-Schalker die erneute Führung für Magdeburg. Ceka hatte viel Platz, vor ihm kreuzte Schuler den Laufweg mit dem eingewechselten Connor Krempicki, der an den Ball kam und trocken flach ins Eck schoss (67.). Die Führung hielt aber nicht lang. Nach einer umstrittenen Foulentscheidung legte sich Thomas Ouwejan den Ball 22 Meter vor dem Kasten zurecht und hämmerte das Spielgerät über die Mauer ins Tor (69.).

Heber fliegt, Schalke dreht die Partie

Doch damit nicht genug: In der 77. Minute lief Polter in den Strafraum, Daniel Heber griff den Stürmer im Stile eines Ringers und brachte ihn zu Boden. Rote Karte, Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und brachte Schalke in Führung. Der FCM gab noch einmal alles, ging aber als Verlierer vom Platz. Mit der letzten Aktion köpfte Luc Castaignos stark, Keeper Langer kratzte den Ball aber stark von der Linie. Der FCM hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und rutscht auf den vierten Platz ab.

Daniel Heber war der Unglücksrabe, verursachte einen Elfmeter und sah Rot.

jar