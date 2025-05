Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg: Toptorjäger Kaars liebäugelt weiterhin mit Bundesliga Stand: 13.05.2025 17:30 Uhr

Der Traum vom Aufstieg ist für den 1. FC Magdeburg geplatzt, nun gibt es am Sonntag ein letztes Heimspiel gegen Düsseldorf. Bei einigen Protagonisten geht der Blick aber schon weiter. Wird Martijn Kaars dem FCM erhalten bleiben? Zwischen den Zeilen klingt es bei dem Niederländer nach Abschied.

Mit seinen 18 Toren hatte Martijn Kaars maßgeblichen Anteil daran, dass der 1. FC Magdeburg bis letztes Wochenende um den Aufstieg mitkämpfen konnte. Durch die 1:2-Niederlage beim SC Paderborn ist aber klar, dass die Gegner des FCM auch in der kommenden Spielzeit Schalke oder Fürth heißen und eben nicht München oder Dortmund.

Kaars ein Mann für Rekorde

"Es ist natürlich schwierig, wenn du die ganze Saison um den Aufstieg spielst und es dann in den letzten vier, fünf Spielen ein bisschen weggibst", blickt Kaars im Interview mit SPORT IM OSTEN am Dienstag (13. Mai 2025) auf das Spiel bei den Ostwestfalen zurück. Woran es gelegen hat, dass den Sachsen-Anhaltern in der heißen Phase der Saison ein wenig die Luft ausging, weiß der 26-Jährige nicht. "Jedes Spiel ist immer schwierig in der 2. Bundesliga. Manchmal gewinnen wir, manchmal nicht", wirkt er etwas ratlos.

Dennoch war das Jahr für ihn persönlich ein gutes, nicht nur wegen verschiedener Rekorde, die Kaars aufstellte. Gegen Elversberg traf er dreimal und legte zwei Tore auf - alles in einer Halbzeit. Das war in der 2. Liga noch keinem Profi gelungen. Gegen Schalke schnürte er einen Viererpack, erstmals in seiner Karriere. Doch wie geht es weiter mit ihm?

Nächste Saison auch in Magdeburg?

Bereits vor der Saison hatte Kaars gesagt, dass die Bundesliga sein Ziel sei. Mit seinen persönlichen Zahlen - neben seiner Torgefährlichkeit ist er auch der sprintfreudigste Spieler im Bundesliga-Unterhaus - hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen. Er weiß um seinen Wert und entsprechend muss man bei seinen Aussagen etwas zwischen den Zeilen lesen. Er sei sehr glücklich in Magdeburg, die Chemie im Team und zu den Menschen passe. Aber: "Jetzt muss ich gucken, was im Sommer passiert. Ich bin 26 Jahre alt und ich will den nächsten Schritt machen in meiner Karriere. Ich muss ein bisschen abwarten, was in den nächsten Monaten passiert."

Was passiert mit Hugonet?

Ebenfalls ein möglicher Kandidat für einen Wechsel ist Jean Hugonet. Der Innenverteidiger hat nach Torwart Dominik Reimann und Kaars die drittmeisten Minuten für den FCM in dieser Saison auf dem Platz gestanden. Obwohl er deutlich zurückhaltender ist, scheint auch er sich nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen mit einem Wechsel zu beschäftigen. Beim 25 Jahre alten Franzosen sitzt der Stachel über den verpassten Aufstieg noch tief: "Ich bin sehr enttäuscht und traurig über das, was in Paderborn passiert ist. Es ist schwer zu akzeptieren. Es ist nicht das Ende, auf das wir gehofft haben."

Nun wolle er es nächstes Jahr besser machen, aber er weiß auch, dass der FCM wieder ganz von vorne anfangen muss. Zunächst gehe es einmal wieder darum, die Klasse zu halten und dann könne man nach mehr streben. Aber klar ist für ihn auch: "Die Bundesliga ist das Ziel für jeden Spieler."

rac/sbr