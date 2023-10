2. Bundesliga 1. FC Magdeburg mit Siegeswille nach Hannover Stand: 19.10.2023 15:41 Uhr

Der 1. FC Magdeburg ist nach vier sieglosen Spielen in Folge gewillt, das Ruder gegen Hannover 96 wieder herumzureißen. Dabei helfen soll Baris Atik, der nach seiner Gelbsperre zurück ist.

Mit Ablauf der Länderspiel-Pause will der 1. FC Magdeburg die Serie von vier sieglosen Spielen in der Liga beenden und endlich wieder dreifach punkten. Am Freitagabend (18:30 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) geht es in Hannover gegen die derzeit offensivstärkste Mannschaft im zweiten Fußball-Oberhaus, doch der FCM muss sich keineswegs verstecken.

FCM hat "einiges gutzumachen"

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Karlsruher SC in der Liga gab es in der vergangenen Woche einen 4:2-Testspiel-Erfolg gegen den Liga-Mit-Konkurrenten Eintracht Braunschweig. Den Schwung aus dem Testspiel soll und will die Mannschaft am Freitag mit nach Hannover nehmen. Leon Bell Bell sagte in einer Medienrunde am Mittwoch, dass alle "sehr viel Bock" verspüren und sie "einiges gutzumachen haben nach den letzten Spielen." Hannover habe zudem eine "sehr gute Mannschaft, offensiv", doch der 27-Jährige betonte, dass der Gastgeber dadurch auch "Konter-Möglichkeiten zulässt", die die FCM-Offensive nutzen will.

Für Christian Titz ging es in der Länderspiel-Pause eher um die Defensive. Der FCM-Coach sprach in der Pressekonferenz vor dem Spiel darüber, dass sich die Art und Weise der Verteidigung dahingehend ändern muss, dass "die Spieler lernen, länger in der Konzentrations-Phase drinzubleiben", um "Fehlpässe, wo gar kein Druck da war" zu vermeiden. Auf jeden einzelnen Fehlpass ginge das Trainer-Team nicht ein, denn "Fehler gehören zum Fußball dazu und passieren". Dafür "sprechen wir das Zweikampf-Verhalten an, wobei man trotzdem sagen muss, dass wir darin schon sehr gut sind und viele Zweikämpfe gewinnen", hob Titz auch das Positive hervor. Im Liga-Vergleich der gewonnenen Zweikämpfe stehen die Magdeburger derzeit mit 902 auf Platz Vier.

Atik nach Gelbsperre wieder dabei

Neben den bereits länger verletzten Mohammed El Hankouri (Knie-Beschwerden) und Julian Pollersbeck (Entzündung) kann Christian Titz in Hannover auch Jean Hugonet noch nicht zum Einsatz bringen. Magdeburgs Trainer "tut es zunächst für Jean persönlich leid". Die Hoffnung war da, dass es gegen Hannover bereits reichen würde, doch Hugonet kann zwar "trainieren, aber über diesen Punkt über eine längere Zeit nicht gehen." Besonders wichtig für das Magdeburger Spiel ist hingegen die Rückkehr von Baris Atik, der das Spiel in Karlsruhe aufgrund einer Gelbsperre verpasst hatte.

Offensivspieler Baris Atik kehrt nach seiner Sperre zurück.

Neben der sportlichen Brisanz bringt das Duell der beiden Mannschaften auch auf Fanseite ein gesteigertes Interesse mit sich. Durch das "freundschaftliche Verhältnis" zwischen Magdeburg und Braunschweig besteht mit den Hannoveranern eine gemeinsame Rivalität. Besonders dadurch, dass das Niedersachsen-Derby zwischen 96 und dem BTSV in einigen Wochen stattfindet, wird diese Beziehung auf den Rängen am Freitag ein Thema sein. Unter den ca. 38.000 erwarteten Zuschauern werden knapp 4.200 aus Magdeburg sein.

3:3 nach Punkten - oder auch Toren?

In der abgelaufenen Saison waren die Kräfteverhältnisse zwischen dem FCM und Hannover 96, zumindest nach Punkten, ausgeglichen. Während die Hannoveraner mit einem deutlichen 4:0-Erfolg in Magdeburg alle drei Zähler mitnehmen konnten, revanchierten sich die Blau-Weißen in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit einem 1:2-Auswärtssieg. Ein 3:3 nach Punkten in der vergangenen Saison, das, gemessen an den Offensiv-Leistungen beider Teams in der laufenden Saison, durchaus auch ein realistisches Ergebnis für Freitagabend wäre. Dem Top-Wert der Liga (20 Tore), den die 96er derzeit halten, sind die Magdeburger mit 18 Treffern aus 9 Spielen nur knapp unterlegen. Vor einem torlosen Remis muss sich wohl also kein Zuschauer fürchten.

pka