Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg geht ungeschlagen ins Premierenduell gegen Hertha BSC Stand: 31.08.2023 16:02 Uhr

Erst Hertha BSC, dann die Reise auf Schalke. Festspielwochen stehen beim 1. FC Magdeburg an. Am Sonnabend geht es zunächst vor ausverkauftem Haus gegen die Berliner. Der FCM ist noch ungeschlagen und kann in die Top 3.

Premiere in der MDCC-Arena: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gastiert beim 1. FC Magdeburg. Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander überhaupt. Los geht es am Samstag (13 Uhr im Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App). Das Stadion ist mit 26.800 Besuchern ausverkauft.

FCM mit breiter Brust

Die Titz-Elf erwartet die Hauptstädter mit breiter Brust: In fünf Pflichtspielen der Saison wurden die Elbestädter noch nicht bezwungen. Zuletzt überstand man drei Auswärtspartien, siegte dabei im Pokal in Regensburg, gewann beim Dritten in Kiel und holte ein 0:0 beim noch ungeschlagenen FC St. Pauli.

Dort habe das "Umschaltspiel und die Passqualität gefehlt", sagte FCM-Trainer Christian Titz bei der Pressekonferenz vor Hertha. Die neu zusammengestellten Berliner sieht er als Gegner mit "individueller Klasse, der dabei ist, sich zu finden". Offensiv sind ihm die Geschwindigkeit aufgefallen und taktisch die langen Bälle von hinten. Seine Elf müsse gut in der Restverteidigung sein, die Zwischenräume finden und sich dann in den Zweikämpfen durchsetzen.

Magdeburg bei Sieg unter den besten Drei

Neben Magdeburg sind nur noch Spitzenreiter Hamburger SV und der FC St. Pauli nach dem vierten Spieltag in Liga zwei ungeschlagen. Bei einem Sieg am Samstag würde der FCM unter die Top drei kommen. Am Sonntag trifft der HSV im absoluten Spitzenspiel auf den Zweiten Hansa Rostock. Der Dritte Kiel bekommt es mit dem Dreizehnten Paderborn zu tun.

"Hidden Star" Elfadli bleibt wohl beim FCM

Zerschlagen haben dürfte sich der Wechsel von Daniel Elfadli zum Hamburger SV. Die Hanseaten waren auf den Sechser scharf, prallten aber am "Nein" von Magdeburgs Sportchef Otmar Schork ab. Der wollte den eminent wichtigen Mittelfeldakteur, der beim FCM ein wenig unter dem Radar läuft, nicht zu einem Ligakonkurrenten abgeben. In der Kicker-Rangliste der Feldspieler ist der 26-Jährige in dieser Saison mit einem Notenschnitt von 2,5 auf Rang vier. Sein Vertrag läuft bis 2025. Der HSV verpflichtete nun auf Elfadlis Position den Polen Lukasz Poreba (RC Lens).

Hertha: Zweimal 5:0 und zwei Neue

Samstagskontrahent Hertha scheint nach schwachem Start so langsam in der Saison anzukommen. Auf ein 5:0 im DFB-Pokal bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena, ein 0:3 in der Liga beim Hamburger SV folgte der erste Sieg im Unterhaus: Gegen Fürth hieß es ebenfalls 5:0. In der Woche wurde das Mittelfeld mit dem Schweden Bilal Hussein und dem Griechen Andreas Bouchalakis um zwei Nationspieler aufgerüstet. Zuvor hatten die Berliner lange um den Ex-Leipziger Diego Demme (SSC Neapel) gebuhlt. "Jeden neuen Tag sieht das Training besser aus. Die Mannschaft spielt im Prinzip erst zwei, drei Wochen zusammen. Dafür machen sie es sehr gut", sagt Trainer Pal Dardai vor dem FCM-Spiel.

Neuer Hertha-Kapitän ist der gebürtige Dresdner Toni Leistner. Der Verteidiger hatte aufgrund seiner Vergangenheit bei Stadtrivale Union Berlin mit Akzeptanzproblemen in seiner Anfangszeit zu kämpfen. Nun scheint er aber angekommen zu sein. Trainer Pal Dardai betrachtet die Spielzeit als "Übergangsjahr", erst in drei, vier Jahren könne man wieder angreifen. Der Klub ist finanziell angeschlagen. Die Lizenz gab es nur nach Zittern. Eventuell verlassen die Abwehrkräfte Marc Oliver Kempf und Jonjoe Kenny noch den Klub. Zudem wurde Torwart-Rückkehrer Marius Gersbeck, eigentlich als Stammkeeper und Integrationsfigur vorgesehen, nach einem Zwischenfall im Trainingslager in Österreich der schweren Körperverletzung angeklagt. Für ihn steht derzeit Talent Tjark Ernst im Kasten.

Vorfreude auf Gastspiel bei Schalke 04

Danach freut sich der FCM übrigens auf den nächsten Knaller: Es geht zum Topspiel am Samstagabend (16.09.2023) zum alten UEFA-Cup-Rivalen FC Schalke 04. Innerhalb von drei Minuten waren die Tickets für den Gästeblock ausverkauft.

cke