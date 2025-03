Fußball | Regionalliga 1. FC Lok Leipzig - Spielmacher Abderrahmane verlängert Vertrag Stand: 14.03.2025 14:58 Uhr

Noch steht nicht fest, in welcher Liga der 1. FC Lok Leipzig in der kommenden Saison spielen wird, was aber sicher ist: Farid Abderrahmane ist dabei. Der Spielmacher verlängerte seinen Vertrag - ligaunabhängig.

131 Spiele hat der 29-jährige Farid Abderrahmane für den 1. FC Lokomotive Leipzig schon bestritten, es werden noch einige dazu kommen. Am Freitag (14.03.2025) gab der Regionalliga-Primus bekannt, dass der Spielmacher seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert hat.

Wachsmuth: "Farid wird immer mehr zur Identifikationsfigur"

"Man sieht Woche für Woche, welchen Einfluss Farid auf unser Spiel hat. Außerdem wird er auch immer mehr zur Identifikationsfigur und übernimmt als Vizekapitän immer mehr Verantwortung", sagte Sportdirektor Toni Wachsmuth. Seit seinem Wechsel von Fortuna Köln im August 2020 erzielte der Mittelfeldmann 18 Tore und bereitete unzählige vor. Erst am vergangenen Wochenende glänzte Abderrahmane mit einem Doppelpack bei der Gala gegen Carl Zeiss Jena.

"Der Verein ist für mich neben meiner Familie zur Heimat geworden und es stand für mich nie zur Debatte, zu gehen", so Abderrahmane und weiter: "Lok wollte, ich wollte und wir waren uns recht schnell einig." Nach knapp fünf Jahren fühle er sich noch immer pudelwohl. Sein großes Ziel sei es, eines Tages in der 3. Liga zu spielen. "Ich habe das Gefühl, dass ich das in den nächsten Jahren mit Lok Leipzig erreichen kann."

sst/pm