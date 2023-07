Verband erlaubt gemischte Teams Hessischer Fußball-Verband erlaubt Frauen in Männerteams Stand: 18.07.2023 16:56 Uhr

In Hessens Fußball-Amateurligen können künftig auch Frauen in Männer-Mannschaften auf Torejagd gehen. Der Hessische Fußball-Verband will damit vor allem Kickerinnen aus ländlichen Gegenden den Zugang zum Sport erleichtern.

Der Hessische Fußball-Verband erlaubt künftig gemischte Teams mit Frauen und Männern. Grundlage für die Entscheidung des Vorstandes ist ein vom Deutschen Fußball-Bund im Juni ins Leben gerufene Pilotprojekt, das vorerst auf 48 Monate angelegt ist. In diesem Zeitraum soll in unterklassigen Ligen das gemischte Spielen ausprobiert werden.

Hilfe für Fußballerinnen im ländlichen Raum

"Besonders in ländlichen Regionen können Frauen durch diese Regelung wohnortnah Fußball spielen. Das Spielrecht in Herrenmannschaften bietet den Frauen eine weitere Möglichkeit, ihren Verein zu unterstützen", sagte Lena Nöding, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, in einer Mitteilung vom Dienstag.

Bereits seit dem 1. Juli können Spielerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, den Antrag auf ein Sonderspielrecht in Herren-Mannschaften in allen Pflicht- und Freundschaftsspielen stellen. Diese Regelung gilt auch für alle Spiele in der Halle, im Futsal-Ligaspielbetrieb der Herren sowie im Breitenfußball.