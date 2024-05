Knapper Heimsieg gegen Hannover II Würzburger Kickers: Tür zur 3. Liga steht ein Stück weit offen Stand: 29.05.2024 20:59 Uhr

Die Würzburger Kickers haben die Tür zur 3. Liga etwas geöffnet. Die Unterfranken bezwangen vor heimischen Publikum Hannover 96 II im ersten Aufstiegsspiel zur 3. Liga knapp mit 1:0.

Von BR24Sport

Nur zu gerne wären die Unterfranken mit einem Sieg im Landespokal-Finale in das Duell gegangen. Doch letztlich zog man trotz einer starken ersten Halbzeit den Kürzeren gegen Drittligist Ingolstadt. Doch die Würzburger steckten die Pokalpleite vom Samstag (25.5.) weg und besiegten im ersten Aufstiegsspiel zur 3. Liga Hannover 96 II mit 1:0.

Franjić mit dem Tor des Tages

In der ersten Hälfte war das Spiel über weite Strecken zerfahren und auf taktisch nicht allzu hohem Niveau, da viele kleine Fouls und Nickligkeiten den Spielfluss in seiner Entstehung behinderten. Ivan Franjić besorgte mit einem herausragend ausgeführten Standard nach 22 Minuten die Führung für die Hausherren.

Die zweite Hälfte war wie die erste von vielen Unsauberkeiten geprägt. Von den Kickers war offensiv lange nichts zu sehen - erst in der 73. Minute kamen die Gastgeber gefährlich vor das Tor der Niedersachsen. Doch Dominik Meisel schoss aus zehn Metern über den Kasten. Es blieb beim knappen 1:0.

Statistik spricht für Würzburger Kickers

Die Entscheidung um den Einzug in die 3. Liga fällt am Sonntag, 2. Juni. Ein Blick auf die Statistik spricht für die Würzburger Kickers. Sechs von neun Duellen mit bayerischer Beteiligung gingen siegreich für die Teams aus dem Freistaat aus, zuletzt im vergangenen Jahr für die SpVgg Unterhaching, die gegen Nordost-Meister Energie Cottbus die Rückkehr in den Profifußball klarmachte. In drei Duellen zwischen Bayern und dem Norden gab es nur einen Sieg für die Nordlichter: Der TSV Havelse schlug 2021 Bayern-Meister 1. FC Schweinfurt 05 und qualifizierte sich für die Drittklassigkeit.

Quelle: BR24Sport 30.05.2024 - 09:54 Uhr