BR24 Sport Volleyballer Johannes Tille - erst zweite Wahl, nun Überflieger

Die Geschichte von Volleyballer Johannes Tille ähnelt hat etwas Märchenhaftes. Der Mühldorfer wechselte 2022 zu den BR Volleys Berlin, wo er behutsam aufgebaut werden sollte. Als sich sein Mitspieler verletzt, wird Tille ins kalte Wasser geschmissen.

Von Elodie Köppchen

Angefangen hat alles mit einem Volleyballfeld im Garten von Familie Tille aus Mühldorf. Dort haben die drei Brüder Ferdinand, Leonhard und Hannes in ihrer Kindheit gezockt - stundenlang, Jeden einzelnen Tag.

"Da hat ein kleines schnuckeliges Volleyballfeld sehr gut reingepasst. Aber die Blumen von der Mama mussten sehr häufig dran glauben", erzählt Johannes Tille im BR24Sport-Interview. Was sich nach idyllischer Geschwisterliebe anhört, stellt sich Jahre später als das Geheimrezept für eine erfolgreiche Volleyball-Karriere heraus.

Tille steht für Qualität

Spätestens seit 2010 ist der Name Tille aus dem deutschen Profi-Volleyball nicht mehr wegzudenken. Damals war es Ferdinand, der älteste der Tille-Brüder, der nach einer herausragenden Weltmeisterschaft und der besten Platzierung einer deutschen Mannschaft seit 1974 (Platz 8), zum "besten Libero" des Turniers ausgezeichnet wurde.

Mittlerweile ist Deutschlands erfolgreichster Abwehr-Künstler in Volleyball-Rente und schaut nur noch aus der Distanz auf seinen Herzenssport - ganz besonders, da sein kleinster Bruder dem Familiennamen weiter alle Ehre macht.

Wohlfühlfaktor über sportlichen Erfolg?

Erst am vergangenen Wochenende konnte Hannes Tille die schon zweite Meisterschaft mit den Berlin Recycling Volleys feiern. Dazu führt er seine Mannschaft 2024 zum Pokalsieg gegen seinen Ex-Verein TSV Herrsching.

Drei Jahre spielte er beim kleinen Verein vom Ammersee, gemeinsam mit seinem Bruder Ferdinand. "Das war definitiv ein Traum von mir. Gerade auch, da ich vom Ferdi in der Jugend nicht so viel mitbekommen habe, weil ich sechs Jahre alt war, als er ausgezogen ist. Ich habe das wirklich sehr genossen. Und ich muss auch sagen, nach dem letzten Spiel war es ein extrem harter Abschied", erinnert sich Hannes.

Vom Ausbildungssverein Herrsching zieht es Hannes Tille ins Ausland. Für eine Saison spielt er beim französischen Zweitligisten Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique und entwickelt sich vor allem sportlich immer weiter. Trotzdem "wollte ich damals unbedingt aus Frankreich wieder raus", so Tille. Denn das, was die Zeit in Herrsching so besonders gemacht hat - der Wohlfühlfaktor, die familiäre Atmosphäre - fehlt ihm in Frankreich.

Karrierehoch in Berlin

2022 bekam er die Chance vom Volleyball-Topklub aus Berlin - vorerst als zweite Wahl. Doch als sich Stammspieler Angel Trinidad verletzte, musste der junge Bayer ran - und machte es sogar besser als sein Vorgänger. Er biss sich in Berlin als Nummer eins fest und entwickelte sich innerhalb von zwei Jahren zum besten Zuspieler Deutschlands. In der Landeshauptstadt hat der Mühldorfer jetzt alles gefunden: sportlichen Erfolg und den Wohlfühlfaktor.

Tilles steile Karriere in der Nationalmannschaft

Nicht nur auf Vereinsebene begeistert Tille als Dirigent, auch in der Nationalmannschaft läuft es hervorragend. Nach seinem Debüt 2020 rutschte er ein Jahr später in den Kader der Europameisterschaft und war erstmals bei einem Großereignis dabei.

Fast schon kurios, wie sich dort 2023 Tilles Geschichte wiederholte: Deutschlands Stammzuspieler Lukas Kampa verletzte sich beim Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele in Paris. Tille übernahm erneut und begeisterte ganz Volleyball-Deutschland. Erstmals seit 2012 lösten die Volleyball-Männer das Ticket für die Sommerspiele. Für Tille ist die Marschroute ab jetzt ganz klar:

Vom Mühldorfer-Garten über die Meisterkabine der BR Volleys zur Olympia-Medaille in Paris? Es wäre der Höhepunkt einer bisherigen Bilderbuch-Karriere.

