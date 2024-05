Vorstellung des neuen Trainers Vincent Kompany: "Für mich kann die Saison auch heute anfangen" Stand: 30.05.2024 12:17 Uhr

Mit Vincent Kompany wird der FC Bayern die Saison 2024/25 angehen. "Ich möchte nicht nur die besten Spieler haben, sondern auch das beste Team", sagt der 38-Jährige. Mit ihm habe man "den besten Trainer für die nächsten Jahre gefunden", so Max Eberl.

Von Margot Lamparter

Etwas schüchtern wirkte Vincent Kompany, als er erstmals offiziell als FC-Bayern-Trainer das Rampenlicht betrat. Eine Hand in der Hosentasche, den Kopf leicht gesenkt - so betrat er den großen Presseraum in der Münchner Arena, die - wenn es nach ihm und den Münchner Verantwortlichen geht - in den kommenden Jahren sein Zuhause sein soll.

Nach einer titellosen und unruhigen Saison 2023/24 soll Vincent Kompany den FC Bayern als neuer Cheftrainer zurück in die Erfolgsspur bringen. Man habe "einen der interessantesten Trainer Europas gefunden", sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Vorstellung in der Münchner Arena. "Wir haben einen jungen Trainer, der eine unfassbare Persönlichkeit hat". Das sah man auch auf dieser Antritts-Pressekonferenz. Je länger diese dauerte, desto wohler schien sich Kompany zu fühlen, antwortet zunehmend entspannter, oft mit einem Lächeln auf den Lippen.

Vincent Kompany: "Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern"

Kompany, der bei den Münchnern einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, ist allerdings ein noch eher unerfahrener Trainer auf der großen Fußballbühne. Zuletzt ist er mit dem FC Burnley in die Premier League auf- und wieder abgestiegen ist. Jetzt bekommt er beim deutschen Rekordmeister die Chance, einen Topverein zu trainieren: "Mein erster Eindruck ist ganz gut", sagte der 38-Jährige. "Ich bin stolz, aber auch sehr motiviert, hier zu sein. Für mich kann die Saison auch heute anfangen", betonte der Belgier.

Von Brüssels Straßen nach München: "So trainieren, wie man selbst gespielt hat"

Seine Philosophie beschreibt Kompany wie folgt: "Man muss so trainieren, wie man selbst gespielt hat", und ergänzt. "Ich bin auf den Straßen in Brüssel große geworden, in der Akademie von Anderlecht. Man muss ein Team sein, ich möchte, dass meine Spieler Mut haben, dass wir aggressiv sind. Ich möchte, dass wir so spielen. Das macht auch meinen Charakter aus. Das wollen wir über ganze Spiele durchhalten." Er habe in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt, "das möchte ich nun an meine Spieler weitergeben", sagte Kompany.

Beim FC Bayern steht nicht nur auf der Trainerposition ein großer Umbruch an - auch im Kader wird es Veränderungen. Das bestätigte auch Eberl. Der Sportvorstand sagte, es gäbe zwar keine endgültige Streichliste, allerdings: "Es gibt Spieler, die werden es ein bisschen schwerer haben. Das wird man ihnen auch kommunizieren", so Eberl, der erklärte, dass man sich mit Kompany sehr einig sei, wie der Kader umgebaut werden soll. Lieblinge habe der neue Trainer noch nicht, auch nicht Leroy Sané, mit dem er bei Manchester City die Spielerkabine teilte. "Alle haben die gleiche Chance", so Kompany: "Ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte nur sehen, welche Spieler am hungrigsten sind, um diesen Verein zu repräsentieren und erfolgreich zu sein."

Kompany: "Will mit meiner Arbeit überzeugen"

Die Verantwortlichen hatten auch vor der Verpflichtung mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola über ihn gesprochen. "Ich würde mich niemals mit Pep Guardiola vergleichen. Er war ganz wichtig in meiner Karriere. Ich habe mich jetzt auch mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß unterhalten und auch sie stehen hinter mir". Kompany unterstreicht aber, er wolle nicht, "dass alle nur davor überzeugt sind von mir, sondern auch von meiner Arbeit auf dem Platz während meiner Zeit hier.“

Eberl: "Den besten Trainer für die nächsten Jahre gefunden"

Beim FC Bayern ist man überzeugt, dass die Mannschaft unter Kompany den Fußball spielen wird, den man sich beim FC Bayern wünscht. "Vincent Kompany ist ein Trainer-Typ, der sehr gut zur Spielphilosophie und Identität des FC Bayern passt: Seine Teams wollen den Ball, wollen dominant und mit hoher Intensität Fußball spielen", so Christoph Freund. Auch Eberl unterstrich, dass man extrem glücklich sei, diesen Trainer in München zu haben und mit ihm die nächsten Schritte zu gehen." Der Sportvorstand ist überzeugt, "dass wir den besten Trainer für die nächsten Jahre gefunden haben".

Quelle: BR24Sport 30.05.2024 - 11:00 Uhr