BR24 Sport Viel Rot, kein Weiß - FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot

Viel Rot, kein Weiß - FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot Stand: 06.05.2024 10:54 Uhr

Der FC Bayern hat sein Heimtrikot für die neue Saison präsentiert und wird es noch in dieser Saison tragen. Die Farbkombination kommt nicht bei allen Fans gut an.

Von BR24Sport

Wer den FC Bayern in der kommenden Saison trainiert, ist nach wie vor unklar. In welchen Trikots der deutsche Rekordmeister auflaufen wird, steht dagegen bereits fest: Wie der Klub bekanntgab, läuft die Mannschaft in der Saison 2024/25 zuhause ganz in Rot auf. Seine Premiere hat das neue Heimtrikot sogar schon in der Heimpartie am kommenden Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter). Zuvor tragen es die FC-Bayern-Frauen am Donnerstag im DFB-Pokalfinale in Köln, ebenfalls gegen Wolfsburg.

Das neue Jersey besteht ausschließlich aus drei verschiedenen Rottönen sowie schwarzen Streifen und Applikationen. Laut FC Bayern stehen die Töne wahlweise "für Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels" oder dafür, dass der FC Bayern "als einziges deutsches Männerteam das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League" gewonnen hat.

"Hoffentlich spielen sie auch so knallig"

Die ersten Reaktionen der Fans fallen gemischt aus. "Sollten sich mal um einen Trainer kümmern, wäre vielleicht etwas wichtiger", schreibt etwa wehlmannralf auf dem Instagramkanal von BR24Sport. User stefauri kommentiert: "Rot Weiß sind die Farben des FC Bayern. Wo ist das Weiß!"

Der eine oder andere will eine gewisse Ähnlichkeit mit den Trikots von Meister Bayer Leverkusen ausgemacht haben. Und User harry_h215 hofft, dass das Rot auch auf die Leistung des Teams abfärbt: "hoffentlich spielen sie auch so knallig in der nächsten Saison".

Quelle: BR24Sport im Radio 06.05.2024 - 10:55 Uhr