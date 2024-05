BR24 Sport TSV 1860 München: Erlösung nach vielen Auf und Abs Stand: 11.05.2024 11:43 Uhr

Ein 1:0-Auswärtssieg bei RW in Essen bringt dem TSV 1860 München die späte Rettung in der 3. Liga. Auch der Trainer atmet tief durch nach "einer schwierigen Saison mit vielen Auf und Abs".

Von BR24Sport

Nach dem erlösenden Sieg in Essen jubelten Trainer, Spieler und Betreuer des TSV 1860 München, als wenn sie richtig Großes in der 3. Liga vollbracht hätten. Dabei war es nur der letzte Schritt zum Klassenerhalt, der mit dem allerdings bemerkenswerten 1:0 (1:0) am Freitagabend beim klar favorisierten Tabellenvierten Rot-Weiss Essen vollbracht werden konnte.

Erst Zwischenspurt, dann Rückfall

Egal. Argirios Giannikis war wie seine Profis einfach nur glücklich und erleichtert: "Wir haben das Ziel erreicht, mit dem wir angetreten sind", sagte der Coach, der zu Jahresbeginn das Amt als Cheftrainer beim Traditionsklub von Maurizio Jacobacci übernommen hatte.

Erst ging es mit ihm steil bergauf - im Januar und Februar blieben die Blauen ungeschlagen und holten 18 Punkte aus acht Spielen - im Nachhinein kann man konstatieren, dass in dieser Phase der entscheidende Grundstein für den Klassenverbleib gelegt wurde. Danach, als man dachte, nun nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, ging es aber wieder bergab, das Zittern hielt so bis zum vorletzten Spieltag an. "Die letzten Wochen waren nicht ganz so einfach", gestand der 43-Jährige.

In Essen helfen Leidenschaft und Lakenmacher

In Essen gelang mit dem ersten Auswärtstor vom scheidenden Angreifer Fynn Lakenmacher (wechselt nach der Saison zu Bundesligaabsteiger SV Darmstadt 98) in dieser Saison in der 24. Minute der Liga-Verbleib aus eigener Kraft. "Wir haben ein leidenschaftliches Spiel gemacht. Wir haben es uns in Summe erarbeitet heute", lobte Giannikis: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft die letzten Spiele vergessen machen wollte." Und Lakenmacher habe das in ihn gesetzte Vertrauen zurückgezahlt. "Er arbeitet immer sehr viel für die Mannschaft. Das Tor macht er super."

Giannikis sprach von einer "schwierigen Saison mit vielen Auf uns Abs". Wie immer herrschte Unruhe bei den Löwen im Verein und damit rund um die Mannschaft. Der eingewechselte Marlon Frey verpasste in Essen das 2:0 bei einem Pfostenschuss (82.). Aber die Münchner hatten auch viel Glück bei zwei Pfostenschüssen der Essener.

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2024 - 17:15 Uhr