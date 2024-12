BR24 Sport Supercup wird nach Franz Beckenbauer benannt Stand: 20.12.2024 15:37 Uhr

Der deutsche Fußball würdigt seinen größten Spieler mit einer noch nie dagewesenen Geste. Der Supercup wird ab der Saison 2025/26 zu Ehren von Franz Beckenbauer dessen Namen tragen.

Von BR24Sport

Zehnmal gewann der FC Bayern in seiner Geschichte den Supercup, der zum ersten Mal 1987 ausgetragen wurde. Die Münchner sind somit standesgemäß der Rekordmeister dieses Wettbewerbs, der in seiner Bedeutung allerdings bislang eher eine untergeordnete Rolle einnahm. Nun könnten für den FC Bayern bald eine größere Motivation in dem Spiel, das traditionell zum Saisonauftakt stattfindet. Das jährliche Duell zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger heißt künftig "Franz Beckenbauer Supercup". Auch Erscheinungsbild und Logo des Spiels werden entsprechend angepasst.

Das gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Die Verbände wollen mit ihrer Vereinbarung die Verdienste des "Kaisers" um den deutschen Fußball würdigen. "Franz würde es gefallen", sagte Beckenbauers Witwe Heidi. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte, es sei dem DFB und ihm persönlich "ein wichtiges Anliegen, die Leistungen und das Lebenswerk von Franz Beckenbauer zu ehren und zu würdigen. Seine Verdienste um den Fußball sind unvergleichlich und unvergessen."

Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, ergänzte: "Franz Beckenbauer war ein Kind der Bundesliga. Kaum jemand hat sie so geprägt wie er."

FC Bayern: Nur die Meisterschaft ermöglicht in diesem Jahr die Qualifikation

Diese Änderung tritt schon im kommenden August in Kraft. Der FC Bayern ist bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Somit bleibt nur die Qualifikation über die Bundesliga-Meisterschaft, um eine Chance zu haben, die Premiere des "Franz-Beckenbauer-Cups" am 16. August 2025 zu gewinnen.

In knapp vier Wochen jährt sich der Todestag von Beckenbauer, der "Lichtgestalt des deutschen Fußballs", der am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb. Zuletzt hatte der FC Bayern auf seiner Jahreshauptversammlung bekanntgegeben, dass er zu Ehren des ehemaligen Spielers, Trainers, Präsidenten und Ehrenpräsidenten dessen Trikotnummer 5 künftig nicht mehr vergeben wird. Auch soll die Adresse der Allianz-Arena wird in "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert werden.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 11.12.2024 - 18:55 Uhr