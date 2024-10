BR24 Sport Söder vergibt Bayerischen Sportpreis an FCB-Legende Sepp Maier Stand: 11.10.2024 12:07 Uhr

Neben den bereits bekanntgegebenen Sportpreis-Gewinnern erhält auch Sepp Maier den Bayerischen Sportpreis und zwar als persönlichen Preis des Ministerpräsidenten Markus Söder. Der BR zeigt die Aufzeichnung der Gala.

Von Johannes Kirchmeier

Nun ist auch der letzte Gewinner des Bayerischen Sportpreises bekannt. Sepp Maier erhält den persönlichen Preis des Ministerpräsidenten Markus Söder für sein Lebenswerk als Sportler und Repräsentant der bayerischen Lebenskultur. Die Torwartlegende des FC Bayern München hat im vergangenen Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert.

706 Pflichtspiele für den FC Bayern München

"Ein bisschen verrückt muss man schon sein, wenn man Torwart wird. Das muss man schon echt sagen. Wir sind keine normalen Menschen", sagte Maier mit einem Lächeln bei der Verleihung des Preises in der Bayerischen Staatskanzlei. "Kaum machst du einen Fehler, bist du schuld. Dann bist du immer der Depp hinten. Aber ich war selten der Depp", sagte er.

In der Tat: Sepp Maier ist mit 706 Pflichtspielen für den FC Bayern München nach Thomas Müller Nummer zwei unter den Rekordspielern des Vereins. Insgesamt spielte Maier dort 17 Jahre lang und bestritt 473 Bundesligaspiele, wovon 442 direkt hintereinander absolviert wurden. Maier gewann mit dem FC Bayern München sowie der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft alle wichtigen nationalen und internationalen Titel, darunter die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land.

Ministerpräsident Söder würdigt: "Durch ihn wurde der Torwart erst zum Torwart"

"Sepp Maier ist ein überragender Sportler und eine Fußball-Legende. Er hat das Torwartspiel beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft komplett neu erfunden. Durch ihn wurde der Torwart erst zum Torwart", sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder über den geehrten FCB-Torwart. "Endgültig zum Helden wurde Sepp Maier in der zweiten Halbzeit im WM-Finale 1974. Ohne ihn hätte es mit dem Titel für Deutschland nicht geklappt."

Nach seiner aktiven Karriere war Sepp Maier viele Jahre lang als Torwarttrainer beim FC Bayern München und für die Fußball-Nationalmannschaft tätig.

Sieben Kategorien beim Bayerischen Sportpreis

Doch nicht nur Maier steht dann am Samstag, den 12. Oktober 2024, im Mittelpunkt der Gala in der BMW Welt: In insgesamt sieben Kategorien werden Preise verliehen und große Persönlichkeiten des bayerischen Sports geehrt.

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Verleihung des Bayerischen Sportpreises in einer Aufzeichnung am Sonntag, 13. Oktober, ab 22.15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream in der ARD Mediathek bei BR24Sport. Der Moderator ist Markus Othmer.

Quelle: Blickpunkt Sport 13.10.2024 - 22:15 Uhr