BR24 Sport Müllers letzter Wunsch bei der Klub-WM: "Das Ding gewinnen"

Müllers letzter Wunsch bei der Klub-WM: "Das Ding gewinnen" Stand: 19.05.2025 16:11 Uhr

Die Bundesliga-Saison ist vorbei und trotzdem gibt es für den FC Bayern noch eine Trophäe zu gewinnen. Die Münchner kämpfen in den USA bei der Klub-WM um den Titel. Für Thomas Müller wäre der Triumph der perfekte Abschied.

Von BR24Sport

"Radio Müller" schaltete für einen kurzen Moment auf stumm. Über seine Urlaubspläne, meinte Thomas Müller, "verrate ich nix", nur so viel: "Erstmal abschalten" - und danach ein letztes Mal angreifen mit "seinem" FC Bayern. Die Vereinsikone brennt schon auf den finalen Akt bei der Klub-WM in den USA im Sommer. "Wir freuen uns, dabei zu sein, und wollen das Ding natürlich gewinnen", sagte er.

Trainer Vincent Kompany sprach nach dem vorläufigen Ende des Münchner Party-Marathons mit der Meistersause auf dem Marienplatz sogar von Müllers "einzigem Wunsch", den er sogleich zum "einzigen Fokus" ausrief. Sollte der letzte große Wurf über dem großen Teich glücken, würde Müller mit seinem 35. Titel seinen Kumpel Toni Kroos als erfolgreichsten deutschen Fußballer ablösen.

Klub-WM finanziell "sehr, sehr attraktiv"

Die Vorbereitungen auf das Turnier (14. Juni bis 13. Juli) starten am 5. Juni, am 10. Juni hebt der Mannschaftsflieger ab. Müller sieht günstige Voraussetzungen für die Titeljagd. "Die Jungs und der Trainer sind schon heiß", meinte er. Sportchef Max Eberl betonte: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wenn du als Bayern München antrittst, hast du auch den Anspruch, das Turnier zu gewinnen."

Zumal der erste Sieger des auf 32 Mannschaften aufgeblähten Formats "in die Geschichtsbücher eingehen" wird, wie Präsident Herbert Hainer betonte. Darüber hinaus sei die WM finanziell "sehr, sehr attraktiv" mit Prämien von im Idealfall mehr als 100 Millionen Euro. Geld, das die Bayern für die Zeit nach Müller gut brauchen können.

Wie sieht der Kader bei der Klub-WM aus?

Doch schon bevor der 35-Jährige bei den Gruppenspielen gegen Aukland City, Boca Juniors und Benfica Lissabon noch mal ins Bayern-Trikot schlüpft, müssen die Bosse knifflige Fragen klären: Bleibt Leroy Sané? Kommen Florian Wirtz und Jonathan Tah aus Leverkusen - und wenn ja: schon vor der WM?

"Wir werden eine sehr gute Mannschaft nach Amerika schicken", sagte Hainer und lachte, als er auf die Chancen angesprochen wurde, zumindest Wirtz mit in die USA zu nehmen. Zumindest bei der Frage nach der Verlängerung mit Sané kündigte er eine Entscheidung bis zum Abflug an. Bei Neuzugang Tom Bischof von der TSG Hoffenheim ist der deutsche Rekordmeister schon weiter, der Mittelfeldspieler ist wie der zuletzt an Real Valladolid ausgeliehene Linksverteidiger Adam Aznou fest eingeplant für den Trip.

Reus rät Müller zu USA-Wechsel

Müller kann sich dabei schon mal sein mögliches neues Arbeitsumfeld anschauen. Dass er seine Karriere andernorts fortführen wird, hat er mehrfach durchblicken lassen - Bayern-Partnerklub Los Angeles FC lockt mit Hollywood-Flair.

Sein früherer DFB-Kollege Marco Reus machte Müller die Glitzerliga mit Weltstar Lionel Messi (Inter Miami) jetzt noch mal schmackhaft. "Thomas ist ein großartiger Typ mit einem tollen Charakter", sagte der Ex-Dortmunder, der für Meister LA Galaxy spielt, "natürlich würde ich ihn gerne in der Liga sehen."

Quelle: BR24Sport im Radio 19.05.2025 - 15:54 Uhr