BR24 Sport Meisterfeier des FC Bayern: Müller-Abschied und Kane-Premiere

Meisterfeier des FC Bayern: Müller-Abschied und Kane-Premiere Stand: 18.05.2025 15:50 Uhr

Der FC Bayern München feiert seinen 34. Meistertitel. Die Frauen bejubelten das Double aus Meisterschaft und Pokal. Zudem war es die Premiere für Harry Kane und eine Abschiedsvorstellung von Thomas Müller.

Von Victor List

Ein Jahr musste der FC Bayern auf eine große Meisterfeier warten. Um 14:24 Uhr reckte Manuel Neuer die Meisterschale auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz in den Himmel. Zusammen mit den FC-Bayern-Frauen, die erstmals das Double geholt hatten, und über 15.000 Fans durfte der Rekordmeister feiern. Für Oberbürgermeister und Gastgeber Dieter Reiter ist klar, "wer in Deutschland bei den Männern und den Frauen die Nummer eins ist", wie er in einer Rede im Rathaussaal sagte.

Im Mittelpunkt stand einmal mehr Thomas Müller, der seine letzte Meisterschaft mit dem FC Bayern bejubelte. Und wie es sich für den Spaßvogel gehört, hatte Müller den Kakadu im Arm. Die Skulptur hatten die Spieler nach der Meisterfeier in einem Münchner Nobelrestaurant entwendet und zu einer Art Maskottchen um ihren 34. Meistertitel gemacht.

Thomas Müllers letzter Streich

Auch er hielt im Rathaussaal eine kleine Rede, gab diesmal aber keinen Witz zum Besten. Stattdessen beruhigte er die Bayern-Fans angesichts seines nahenden Endes beim Rekordmeister: "Ich bin sicher nicht vom Erdboden verschwunden. Ich bleibe euch erhalten, in welcher Form auch immer." Wie groß sein Legendenstatus schon jetzt ist, zeigte sich kurz nach seiner Rede. Sofort stürmten Fans die Bühne im Rathaussaal und wollte Selfies mit dem Star machen. Nur mit Mühe konnte das Podest wieder geräumt werden.

Später auf dem Balkon hielt er dann noch eine kleine Ansprache in die Fans. Er habe diesmal keinen Witz dabei, scherzte der 35-Jährige in Anspielung auf sein letztes Heimspiel, aller einen Beerdigungs-Witz zum Besten gegeben hatte. Anschließend wurde er ernster: "Ich wünsche mir, dass ihr in den nächsten Jahren den Klub, die Jungs und die Mädels unterstützt. Die geben wirklich alles".

Harry Kane will die Meisterschale gar nicht mehr loslassen

Wenig später ging es dann auch auf den Balkon. Zuerst kamen die Frauen, dann die Männer angeführt von Kapitän Manuel Neuer. Harry Kane betrat als Dritter den Balkon und jubelte ausgiebig mit der Meisterschale. Das silberne Objekt der Begierde hatte Kane schon aus dem Bus getragen und gab es zunächst nicht mehr aus der Hand. Verständlich, schließlich ist es Kanes erster Titel überhaupt im Profifußball.

Auf dem Balkon stand er dann auch in erster Reihe und genoss den Jubel der Fans. Zum Abschluss übten sich die Fußballerinnen und Fußballer noch in Karaoke. Bei Hits wie „Sweet Caroline“ wurde aber schnell klar: Die Beteiligten sollten doch lieber beim Fußball bleiben.

